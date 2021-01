Al BNG se le agota la paciencia con la AP-9: si no se rebajan ya los peajes llamará a salir a las calles

ultimatum . Al BNG se le terminó la paciencia que reclaman los socialistas para la rebaja de los peajes de la AP-9. Tanto es así, que los nacionalistas ponen un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez, al que conceden de plazo lo que resta del mes de enero para reducir el precio de la vía. Si no actúan en tiempo y forma, la organización garantiza que habrá una profunda contestación social en la calle desde el primer día de febrero.

El plazo otorgado es “más que suficiente”, según indica el diputado del Bloque en el Congreso Néstor Rego en una entrevista concedida al circuito gallego de RNE. Ya antes tuvieron “un año” y lo que ocurrió fue que se anunciaron nuevas subidas de las tarifas, cada vez más “abusivas” en una infraestructuras que hace demasiado tiempo que está “amortizada”, subrayó. Rego recordó que este asunto forma parte del acuerdo de investidura con su organización política, el cual hasta el momento no se respetó, así que “si el 1 de febrero no entran en vigor” esas demandadas rebajas, la respuesta vendrá en forma de “movilizaciones”.

Lamenta que el PSdeG les haya pedido paciencia y, en consecuencia, también las críticas del equipo de Gonzalo Caballero y de Podemos al ver que el Bloque no apoyaba los presupuestos. Ante ello, asegura que el “sí” estaba condicionado a que las cuentas fuesen “beneficiosas para nuestro país” y como cree que no se da el caso, no las respaldaron. Lo que no entiende es que otros caigan en justificar la “discriminación” para con Galicia. Sabe que ese “no” fue un punto de inflexión y que no ayuda a una “relación fluida”, pero no estaban “contentos”, ni con lo ocurrido en la AP-9, ni con la falta de solución para los emigrantes retornados, ni con la desatención a las necesidades de infraestructuras ferroviarias, ni con la no derogación de la reforma laboral, enumeró. Y, además, tampoco con la gestión de la pandemia. E.P.