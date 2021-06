Al menos seis gallegos podrían solicitar la eutanasia de forma inminente tras su aprobación

Estar en una cama de hospital sabiendo que más pronto que tarde vas a fallecer. Los médicos ya te han desahuciado y lo único que pueden ofrecerte son cuidados paliativos para que llegues con el menor dolor posible a tu final. Deseas poder poner fin a tu vida, porque sabes que no hay otra salida y quieres que sea cuanto antes. Pero, no puedes, porque la ley así lo determina. Por tus propios medios no puedes hacerlo y si alguien te ayuda es constitutivo de delito. ¿Cuál es la salida? Por fortuna, este viernes se termina este eterno debate para muchas familias.

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia entra en vigor y, desde ya mismo, cualquier personas mayor de edad con una enfermedad grave e incurable y que padezca un sufrimiento “constante e intolerable” podrá solicitar ayuda médica para morir. En Galicia, donde hay cerca de 9.500 personas que ya tienen registrado su testamento vital –en el que recogen cómo quieren ser tratadas al final de su vida, en caso de que no puedan expresarlo por sí mismas–, hay al menos seis personas que están esperando que este ley sea un hecho para solicitar la eutanasia de forma inminente.

Así lo aseguró en declaraciones para EL CORREO la presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente Galicia (ADMD-G), Ascensión Cambrón, que aseguró que, “aunque desde la asociación nos habría gustado una ley distinta, a pesar de un par de cosas que nos chirrían un poco porque nos preocupa cómo pueda ser su interpretación, la ley nos parece bien, es muy garantistas, como la materia así lo recomienda, para que quienes la tiene que aplicar no se pasen varios pueblos pretendiendo que se le aplique a personas que no se pueden manifestar y que previamente no han manifestado su opinión”.

Tras 36 años luchando porque saliese adelante, esta asociación, con alrededor de 7.000 socios en toda España, se muestra muy satisfecha con este ‘triunfo social’. En concreto, fue aprobada por el Congreso el pasado 18 de marzo y daba un plazo de tres meses a las comunidades para constituir comisiones de garantía y evaluación, los órganos encargados de supervisar cada caso y autorizar la prestación”.

EN EL PUNTO DE MIRA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN. Salvo alguna comunidad que ya ha anticipado que no tendrá lista esta comisión en el plazo previsto, muchas han sido las que han apurado hasta el último momento para su creación. Y, precisamente, desde ADMD Galicia se muestran un tanto escépticos ante esta comisión. “El requisito de este órgano también está contemplado en las regulaciones legales de otros países como Holanda y Bélgica, pero su actuación es ‘a posteriori’ de haber aplicado la eutanasia solicitada”, explica Cambrón. Detalla que hay unos trámites previos entre el responsable y el médico consultor antes de enviar esa documentación a la comisión.

“En estos países de nuestro entorno biosanitario esa comisión solo actúa una vez al año, evaluando todas las peticiones que se han realizado y las que se han llevado a la práctica”, prosigue. Sin embargo, “aquí, nuestra ley obliga a que sea la propia comisión de control y evaluación la que autorice, el último caso, después de un proceso que dura 40 días, la eutanasia”. “Esto nos parece una burocratización que puede dilatar los plazos sin demasiada justificación”, teme la presidenta de la asociación.

Asimismo, hay otra cuestión que desde ADMD ven difícil de regular: la objeción de conciencia. Y es que piden que se precise su sentido. Es decir, que no sirva para “impedir cumplir el ejercicio de este derecho a la eutanasia. Debe existir colaboración necesaria de los profesionales sanitarios. La objeción de conciencia es un acto individual, pero, paralelamente, la autoridad sanitaria debe garantizar que exista otro profesional que no es objetor” y aplicar la ley, explica Cambrón.

PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DEL PARTIDO POPULAR Y VOX. La ley deberá hacer frente a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por PP y Vox, que votaron en contra de la norma –salió adelante en el Congreso con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones–, y que consideran que atenta contra un derecho fundamental como es el derecho a la vida.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por Vox contra esa ley, aunque rechazó suspender su entrada en vigor de forma cautelar, como solicitaba ese partido.

España se convierte así en el séptimo país del mundo en el que esta práctica es legal, después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda –donde ya se ha aprobado, pero entrará en vigor en noviembre–; y Colombia –en este último país por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento haya aprobado una ley que la regule–.

Así, la prestación para la ayuda a morir ya forma parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud (SNS) y podrán solicitarla las personas mayores de edad que sufran “una enfermedad grave o incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.

El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso. Esta ayuda podrá realizarse tanto en centros sanitarios, públicos, privados o concertados, como en el domicilio del enfermo.

COMPATIBLE CON LA LEY DE DEREITOS E GARANTÍAS DAS PERSOAS TERMINAIS. La ley 5/2015 de Dereitos e Garantías da Dignidade das Persoas Enfermas Terminais era una antesala para este siguiente paso. Esta se aplicaba a todos los enfermos que se encontraban en el proceso de su muerte o que afrontaban decisiones relacionadas con dicho proceso. Fue una iniciativa del Partido Socialista en el Parlamento Gallego aprobada por unanimidad.

En su articulado, recoge el derecho del enfermo irreversible, incurable o en estado terminal a rechazar “procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y/o sufrimiento desmesurados”. Especifica, además, que el rechazo a todos los procedimientos no significará dejar las acciones que den confort y alivio del dolor y del sufrimiento a las personas.

Pero, según Ascensión Cambrón, “el señor Feijóo parece no haber entendido bien esta ley”. “Ha dicho que es una ley de cuidados paliativos, y eso se lo inventa, porque el texto no habla de paliativos, solo de contención, para evitar el encarnizamiento terapéutico con los pacientes terminales y también que se atienda a las voluntades que estos han dejado expresas”, asevera.

“Cuando el PP gobernó en España, distintas formaciones sociales pidieron que se regularan los cuidados paliativos en el sentido de generalizarlos y garantizarlos, y no lo hicieron, y ahora están apostando en contra de la ley de garantías para fomentar los cuidados paliativos”, denuncia la presidenta de ADMD. “Demagogia la justa”, pide.

Desde la asociación, indica, “consideramos que entre pedir la eutanasia y los cuidados paliativos no hay ninguna contracción, es decir, que existan mejores y más extensos cuidados paliativos es una necesidad en nuestra sociedad, pero eso no invalida que cuando en determinadas condiciones de enfermedad que no tienen solución una persona pueda pedir también que le ayuden a morir”.