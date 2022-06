Alarma en la Xunta por el nuevo mapa de autobuses del Gobierno, que ‘castiga’ a más de 20 concellos

VIGO. EUROPA PRESS. La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha calificado de "despropósito" el nuevo mapa de transporte público por autobús que prepara el Gobierno central, por lo que ha pedido una "rectificación" para que tenga en cuenta las "peculiaridades" de Galicia. En declaraciones a los medios de comunicación tras visitar el inicio de las obras de mejora de la carretera de Valladares, en Vigo, Vázquez ha lamentado que la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez para el mapa de transporte en autobús "ahonda en el abandono del rural" ya que "elimina paradas, suprime servicios y obliga a hacer transbordos en líneas de largo recorrido". En concreto, ha indicado que la eliminación de paradas de autobús afectará a más de 20 ayuntamientos gallegos, donde viven más de 136.000 personas. Además, se eliminarán más de 75 servicios, afectando a municipios como Lalín, Tui, O Porriño, Palas de Rei o Melide, entre otros muchos.

La titular de Mobilidade ha lamentado que el Gobierno "desmantele" el transporte público del rural, no solo con este mapa de transporte por autobús, sino también con la reducción del servicio de trenes de media distancia. Por ello, los responsables autonómicos se han reunido hace unos días con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para trasladarles estas peticiones y que no se elimine ninguna de las paradas, sin que se les haya dado todavía una respuesta de si finalmente se rectificará la propuesta inicial o no. "Estamos hablando de paradas que están dando un servicio realmente importante. Estamos hablando de 136.000 gallegos. Por ejemplo, justifican que en la zona de Allariz, con una publicación de más de 6.000 habitantes, como la usan unos 3.000 usuarios pues hay que suprimirla. Creo que no son criterios que podamos asumir", ha sentenciado Ethel Vázquez.