Alcaldes del PP critican el déficit que generan las ‘competencias impropias’

frente común. Os alcaldes do Partido Popular na provincia da Coruña debateron hoxe sobre o financiamento local e, en concreto, sobre os problemas que sofren as súas contas municipais debido ás “competencias impropias” que os concellos deben asumir para garantir os servizos públicos que os seus veciños necesitan no día a día.

Nunha reunión mantida en Vilasantar, e acompañados polo presidente dos populares coruñeses, Diego Calvo, e polo secretario xeral, Evaristo Ben, os rexedores pediron insistentemente a posta en marcha dun novo sistema de financiamento local que permita mellorar a súa autonomía financeira.

O obxectivo, explicaron os populares, é poñer freo ás chamadas competencias impropias dos consistorios, aquelas que prestan os concellos a pesar de que non son titulares das mesmas, como a construción de garderías ou doutros servizos sociais. As competencias impropias son un vello cabalo de batalla para moitos concellos. O problema, apuntan, radica no feito de que os concellos ven aumentados os servizos dos que deben facerse cargo sen que iso implique un incremento dos fondos, unha situación agravada polo feito de ter que facer fronte a novos gastos provocados pola pandemia. “A actual financiación non é equitativa, nin xusta, senón que prima a aqueles concellos de maior tamaño”. ecg