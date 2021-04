Alcoa desbanca a la central de As Pontes como mayor emisor de CO2 de Galicia

La pandemia del coronavirus provocó en 2020 un menor consumo eléctrico que, unido al aumento de la generación de energías renovables, hizo que la suma de las emisiones de las centrales termoeléctricas de carbón y de gas fósil volviese a disminuir notablemente ese año, hasta ser un 82,7 por ciento menores que las registradas en el año 1990. En 2020 quedó así “ampliamente superado” el objetivo de reducción de emisiones de gases de invernadero de las centrales térmicas propuesta en la Estratexia de Cambio Climático e Enerxía 2050 del Gobierno gallego para 2030 (-54,3 %). Galicia se sitúa incluso, según destaca hoy el colectivo Galicia, un futuro sen carbón, a no mucha distancia de lo propuesto para 2050 (-98 %). Los datos son, indudablemente, positivos en la lucha contra los efectos de la contaminación. Pero, a juicio de esta plataforma, demuestran también la “enorme falta de ambición climática” de la Xunta, sobre todo en lo que concierne a la descarbonización de la generación eléctrica.

‘Galicia, sen carbón’ acaba de publicar un recopilatorio de los datos sobre las emisiones en Galicia, según el cual, a pesar de la acusado descenso de su actividad, la central de carbón de As Pontes (Endesa) sigue siendo una “gran fábrica de crisis climática”. Durante el pasado año, emitió un millón de toneladas de dióxido de carbono (C02), una cifra que supera por primera vez en Galicia, aunque ligeramente, la planta de alúmina-aluminio de Alcoa en San Cibrao.

Según los datos de emisiones verificadas en el marco del mercado europeo y publicados por la Comisión Europea (https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-1 ), la producción eléctrica en las centrales de carbón gallegas disminuyó el 45,5 %. La plataforma, que se hace eco de estos datos, destaca que, como resultado de su menor producción, las emisiones de gases causantes de cambio climático de las térmicas de carbón bajaron de 2,5 a 1,5 millones de toneladas de CO. La central de As Pontes emitió solo un millón de t de CO2 el pasado año, frente a los 2,3 millones de 2019. En cuanto a la central de Meirama (Naturgy), a pesar de estar operativa solo en el primer semestre (se apagó en julio), incrementó su “aportación a la emergencia climática global” desde 230.000 en 2019 a 530.000 t el año pasado. “Pese a la disminución de su actividad, las centrales de As Pontes y Meirama volvieron a estar en 2020 entre las cinco industrias gallegas con mayores emisiones”, destaca ‘Galicia, un futuro sen carbón’ en su análisis. Tras Alcoa (1,045,103 t) y Endesa en As Pontes (1.005,656) se situarían en este ranquin la central de Naturgy en Sabón (804,205), la refinería de Repsol en A Coruña (633,877) y la de Meirama (531,266 t).