Alerta pola polución xerada por toalliñas hixiénicas

O Grove. O Concello do Grove, que alertou o venres do problema dos residuos xerados polas máscaras e as luvas empregadas para a protección contra a covid-19, emitiu onte un novo comunicado a través da súa páxina de Facebook debido a que o cesto de bombeo de augas residuais do lugar de Porto Meloxo quedou atoado en só 25 días polo emprego de materiais contaminantes inadecuadamente, neste caso as toalliñas hixiénicas. O Executivo local que preside o socialista José Cacabelos requiriu a colaboración cidadá neste senso, pois “estes produtos ateigan as tubaxes e van directamente ás bombas de impulsión, nas que se enredan polo tipo de filamentos cos que están tecidas. Isto paraliza as bombas e provoca que as mesmas se queimen, o cal supón grandes gastos para reparalas e incluso para substituílas se están estragadas” explica a nota.

Advirten ademais de que este non é un problema único do Grove pois “na comercialización deste tipo de produto, algunhas variedades se están anunciando como ‘biodegradables’ sendo isto falso”. A realidade é que o seu proceso de degradación é lento, podendo chegar a tardar meses, tempo suficiente para que cheguen ás bombas e se depositen do xeito que o están facendo. E alén diso, causan problemas no contacto con acuíferos e prexudican a flora e a fauna.

Deste modo o Concello chamou á veciñanza a tomar conciencia do problema, xa que o colapso do sistema de depuración de augas aumenta os custos de mantemento e a contaminación. Exemplo claro é o bloque recollido no cesto de bombeo de Porto Meloxo (foto da esquerda). mateo garrido