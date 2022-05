Alfonso Rueda prevé recibir nos próximos días aos líderes do BNG e do PSdeG

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, avanzou este mércores que prevé recibir "nestes primeiros días" da súa etapa á fronte do Goberno galego á líder do BNG, Ana Pontón, e co secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso. Rueda avanzou a súa disposición a recibir a Pontón e a Formoso durante a sesión de control da Cámara galega, a primeira que afronta desde que foi investido presidente da Xunta de Galicia após a marcha de Alberto Núñez Feijóo para liderar o PPdeG. Na sesión, o portavoz parlamentario do PSdeG, Luis Álvarez, volveu reclamar ao titular da Xunta que recibise ao novo secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, quen non foi recibido por Feijóo desde a súa elección como xefe de filas dos socialistas galegos.

Dito iso e en resposta á pregunta formulada pola nacionalista Ana Pontón, Rueda trasladou a súa disposición a manter un encontro tanto co líder do PSdeG como coa portavoz nacional do BNG. "Adianto que, por suposto, se vostedes pídenmo, entendo que vostede nos deberes que me puxo, pídeme que a reciba --en referencia a Ana Pontón--, fareino; e se o líder do Partido Socialista pídemo, tamén o farei", sinalou. "É o meu deber nese espírito institucional", apuntou.

Ademais, preguntado respecto diso na rolda de prensa posterior á reunión do Consello da Xunta, Rueda explicou que recibiu unha carta da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, na que lle propuña "unha serie de materias e ofrecíase ao diálogo". "Creo que iso pode ser unha petición de entrevista, aínda que non se pida expresamente", sostivo. Así, sinalou que el sempre ten "disposición ao diálogo". "O mesmo respecto ao secretario xeral do PSdeG", destacou en referencia a Valentín González Formoso.

Rueda asegurou que non ten "inconveniente" en recibilos e deixou claro que unha das súas prioridades será "o diálogo permanente". "As cousas deben ser normais en clave institucional e que falemos con representantes doutros partidos", indicou. Consultadas o respecto, fontes do BNG destacaron que se o presidente da Xunta convoca á líder do Bloque, Ana Pontón "asistirá". Ademais, fontes do PSdeG explicaron que seguen esperando a chamada do presidente para manter o encontro e lembran que, desde que Formoso saíu elixido secretario xeral xa remitiu tres cartas, unha a Feijóo e dúas a Rueda, para solicitar un encontro para abordar distintas cuestións. Pola súa banda, a Xunta insiste na súa vontade de recibir aos líderes do BNG e PSdeG pero asegura que non recibiu ningunha petición expresa de encontro institucional.