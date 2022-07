Alfonso Rueda tende a man aos sectores máis estratéxicos

Dende a súa toma de posesión, o pasado mes de maio, o que xa é o sexto presidente da Xunta de Galicia “tendeu a man” de xeito incondicial ao tecido empresarial da nosa autonomía con múltiples visitas a empresas punteiras, reunións e foros con empresarios para coñecer de primeira man as súas necesidades e xuntanzas cos sindicatos.

O presidente, Alfonso Rueda Valenzuela, amosou o seu apoio activo a sectores estratéxicos que seguen a apostar por Galicia, e puidemos velo en diversas visitas oficiais ás empresas punteiras afincadas na nosa comunidade, e que en moitos casos están a ter un rol fundamental no desenvolvemento do I+D+i da rexión galega, que cada vez está gañar máis peso no eido tecnolóxico grazas a proxectos desta índole.

Tamén ten participado en foros e reunións cos empresarios e empresarias destinados a coñecer as necesidades dos diversos sectores. Un claro interese por fomentar a súa actividade e desenvolvemento, través de, por exemplo, dúas visitas a Navalia, a participación en foros do Círculo de Empresarios, da APD ou da Empresa Familiar, entre outras. A maiores e dentro da súa rolda inicial de contactos, mantivo entrevistas coa patronal e os sindicatos.

Asemade, reservou unha parte moi importante da súa axenda para impulsar e conseguir oportunidades para Galicia a través dos fondos europeos, unha demanda que leva facendo de xeito público practicamente desde o primeiro momento. En concreto, mantivo un encontro de traballo coa vicepresidenta primeira do Goberno, Nadia Calviño, a quen trasladou os proxectos prioritarios e á que demandou a necesidade de levar adiante un traballo conxunto entre Galicia e o Goberno central.

Do mesmo xeito, durante estes dous meses mantivo dúas reunións coa Sociedade Impulsa Galicia, n mecanismo público-privado participado pola Administración autonómica (40%), Abanca (38%), Reganosa (12%) e Sogama (10%). En Xuntanazas co comité técnico e co seu consello de administración tratou as principais iniciativas galegas para captar fondos europeos Next Generation, así como os retos do futuro.

A Sociedade Impulsa Galicia ten un grande peso no desenvolvemento de iniciativas que apoian o progreso dos diversos sectores empresariais da nosa comunidade. Encárgase de acelerar a maduración de novos proxectos empresariais tractores que contribúan a xerar actividade económica e cadeas de valor das que poidan saír beneficiadas especialmente as pequenas e medianas empresas galegas.

Todas estas iniciativas de presidencia, veñen acompañadas de estratexias centradas en non “quedarse atras” con respecto a esa transformación integral que está afectando ao tecido empresarial de xeito global: a dixitalicación, que inevitablemente xenera unha fenda entre quen se defende coas tecnoloxías e ten recursos para implementalas e quen non; mais a transición enerxética, nesesaria non só para un futuro sostible, senón para unha industria punteira e con miras de futuro.

Unha atención ao tecido empresarial galego para transformalo e adaptalo ás esixencias das vindeiras décadas, que se ben conta con sectores punteiros a nivel nacional e europeo, precisa máis que nunca os coidados. Logo dunha pandemia que provocuou un cese de actividade formazo, e ante unha crise provocada pola guerra, para previr un efecto en cade que, se ben resulta inebvitable, pode minimizarse. pUn momento “definitorio”, como o definiu o mesmo presidente da Xunta, ante o que “só gañaremos se actuamos xa”.