Almeida no se da por aludido por las palabras de Ayuso

futuro. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, expresó que no se siente aludido por las palabras de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien ayer afirmó que se debería expulsar del PP a todos los que fueron contra ella.

Ayuso pedía en la Junta Directiva Nacional del partido expulsar del mismo a los que formaron parte de la campaña contra ella porque no cree “en las heridas cerradas en falso”. Por otra parte, ayer dimitía el responsable de Comunicación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), David Fernández. Esta empresa fue uno de los nombres clave en el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El primer edil madrileño encargó una investigación para conocer si se contrató a un detective desde la EMVS. Fue el presidente, Álvaro González, quien llamó al mismo y le negó que hubiera ocurrido siquiera un encargo. Sin embargo, el concejal , Mariano Fuentes, de Ciudadanos, alertó de que González había “desmentido” las palabras del regidor al no reconocer la investigación llevada a cabo. Requerido por esta dimisión, Almeida ha indicado que la valora “en función de lo que dijo él”, con quien no ha tenido contacto “y no podía saber de esa dimisión”.