Alonso: “O noso traballo debe ter unha repercusión social”

“Temos que ter sempre presente que o noso traballo debe ter unha repercusión social”. Así o afirmou a catedrática da USC María José Alonso no acto de entrega do Premio Nacional Juan de la Cierva na área de Transferencia de Tecnoloxía. Alonso recolleu este xoves de mans do rei Felipe VI, este Premio Nacional de Investigación que outorga o Ministerio de Ciencia e Innovación e que recoñece “a excelencia da súa traxectoria científica no ámbito da nanomedicina, así como a súa importante contribución para a adecuada e equilibrada transferencia de tecnoloxía e coñecemento”. No acto tamén estivo presente o reitor Antonio López.

Trátase dun premio “ao esforzo de máis de tres décadas de traballo, así como ás máis de cen persoas que teñen traballado no meu grupo de investigación durante todo este tempo”, explicou María José Alonso, á fronte do grupo Nanobiofar do Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas da USC (CiMUS).

“Este é un premio dun nivel extraordinario que lle outorga unha maior visibilidade á nosa capacidade e ao noso empeño, ademais de abrir novas perspectivas de colaboración”, engadiu. “A namomedicina é un ámbito transversal que permite a colaboración con outros grupos e coa industria. A difusión que implica este premio pode abrirnos novas portas como grupo, así como ás persoas que integran o meu equipo de traballo”.

Creados en 1982, estes premios son o recoñecemento máis importante de España no ámbito da investigación científica. Teñen como obxectivo recoñecer o mérito das numerosas persoas investigadoras españolas que están a realizar un labor profesional destacado de relevancia internacional nas súas respectivas áreas de investigación e campos científicos, e que contribúen excepcionalmente ao avance da ciencia, ao mellor coñecemento do ser humano e a súa convivencia, á transferencia de tecnoloxía e ao progreso da humanidade.

Así, a contía total dos premios ascende a 300.000 euros, cunha dotación económica de 30.000 euros para cada unha das categorías. Ademais de María José Alonso, foron recoñecidos na presente convocatoria Francisco José García Vidal, Hermenegildo García Gómez, Montserrat Vilà Planella, Luis Vega González, Jesús Fernando San Miguel Izquierdo, Purificación Muñoz Cánoves, Aníbal Ollero Baturone, Jordi Galí Garreta e Margarita Díaz-Andreu.

TRAXECTORIA. María José Alonso é catedrática de Biofarmacéutica e Tecnoloxía Farmacéutica na USC, onde entre os anos 2006 a 2010 foi vicerreitora de Investigación e Innovación. Traballou como científica visitante na Universidade de París XI, (1986-87), na Universidade de Angers, Francia (1989) e no MIT, Estados Unidos, durante 1991-1992 e en 2012.

Recibiu máis dunha trintena de premios, entre eles, a Medalla á Excelencia en Investigación e Educación outorgada polo Goberno de España, o Premio Jaime I, a Medalla Castelao que concede a Xunta de Galicia, e outros premios outorgados por organismos e fundacións científicas.