Altas expectativas en el sector gallego para un puente en el que Vigo “va a colgar el cartel de completo”

El puente de diciembre afianza las altas expectativas de ocupación para el sector turístico gallego, que destaca, en primer lugar, el tirón que tendrá estos próximos días la ciudad de Vigo, en la que muchos de sus establecimientos hoteleros van a “colgar el cartel de completo”.

Así lo ha explicado el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Césareo Pardal, a preguntas de Europa Press, haciendo una estimación de cómo se espera el puente en los diferentes destinos de la comunidad.

En concreto, ha indicado que barajan una ocupación hotelera de entre el 50 y 60% en el conjunto de la comunidad, cifras que se ven superadas en el ámbito rural con un 55 y 65%. Sin embargo, el clima jugará un importante papel en estas fechas, en las cuales “si la climatología es buena va a influir con un subida de un 10%”, ha apuntado Pardal.

No cabe duda que el puente de este año “es muy raro”, al coincidir en mitad de la semana, un hecho que, según el Pardal, “influirá negativamente” a la hora de las reservas que, aún así, se mantienen con unas expectativas muy buenas.

En cuanto a las zonas con mayor ocupación destaca Vigo “por el tirón de las luces de Navidad” y tras él, A Coruña, “por las compras que está muy bien” aunque también las luces son uno de los objetivos de los visitantes. Por la parte que le toca al turismo rural, “tirón tremendo, otra vez” de la Ribeira Sacra y la zona de la Costa da Morte.

Con todo, el perfil del visitante será sobre todo de la propia comunidad, que se “va a mover muchísimo”, e “indudablemente” los que están a tres o cuatro horas en coche de Galicia. Las luces de Vigo acogerán sobre todo a un público más familiar que acude en vehículo propio y de un entorno aproximado de 300 kilómetros.

Los alojamientos que “más tiran” entre los visitantes son los balnearios, que en la zona de Ourense “tendrán también muy buena ocupación”, los hoteles que tengan SPA y las casas de turismo rural.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA Y VIGO

“Las luces de Vigo marcan unas diferencias importantes en cuanto a la ocupación para estas festividades, donde sí se espera que durante prácticamente todo el puente se alcance el lleno en los hoteles de la ciudad”, ha apuntado el presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra (Feprohos), Cesar Clemente.

En esta línea, ha calificado de “hito importante” el fenómeno de las luces de Vigo, que casi durante toda la semana “está funcionando muy bien” y tendrá un papel importante este puente, donde “se va a colgar el cartel de completo en muchísimos de los establecimientos hoteleros de la ciudad”.

Fuera de la ciudad de Caballero, la “cosa cambia bastante” y las ocupaciones que hay se estiman en general entre el 30 y 40%, por ejemplo, para zonas como la ciudad de Pontevedra. Sin embargo, los spa también cogen auge en las Rías Baixas, donde Sanxenxo tiene hoteles que están entorno al 80%.

Con lo cual la provincia de Pontevedra rondará el 40% de la ocupación, a excepción de Vigo que realmente estará con datos de más del 90%.

PRECIOS ASEQUIBLES ENTRE SEMANA

Los precios son uno de los temas candentes en lo que va de año y el sector de alojamiento ha apuntado la “gran ventaja que tienen” ya que, según ha explicado, “se modifican y se intenta adaptar a la demanda”.

En esta línea, ha detallado que para el fin de semana los precios serán caros, por la gran demanda, pero entre semana, aunque también hay un cierto volumen de ocupación, “los precios de los hoteles son bastante asequibles”.

Sin duda, uno de los temas que marcó las últimas festividades y los últimos dos años fue el Covid, del que los hosteleros no se olvidan. Así, Clemente ha incidido en que este año se está funcionando sin una incidencia de este virus que en los últimos años llevó a la cancelación de las reservas o de las cenas navideñas.

Con todo, la climatología vuelve a salir a la palestra y los hoteleros pontevedreses se muestran positivos y creen “que no va a haber mucha lluvia, podemos salvar el puente”. “La clientela no están buscando buen tiempo sino que simplemente no llueva”, ha apuntado Clemente.

Esto, sobre todo juega un factor importante en público de luces de navidad, con un perfil familiar, que busca disfrutar de las luces y para ello, la lluvia es algo clave.

SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.