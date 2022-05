Altri garantiza un impacto ambiental “muy reducido” en Palas y los ecologistas prevén que será “grave”

LUGO. EUROPA PRESS. El consejero delegado de Altri, José Soares de Pina, garantiza que el impacto ambiental de la fábrica de fibras textiles que prevé implantar en el municipio de Palas de Rei (Lugo) "va a ser muy reducido". Así lo ha expresado en un encuentro informativo en Lugo este martes, en el que también han participado los conselleiros de Economía y Medio Rural, Francisco Conde y José González, así como la directora xeral de la Sociedade Impulsa Galicia, Enyd López. Sobre esta planta, que será la primera en España de fibras textiles --la segunda en Europa--, José Soares ha señalado que la captación se va a construir "aguas abajo" de la factoría, con lo cual "se está utilizando agua que resulta también de lo que es la recirculación".

Precisamente, entre las 46 ubicaciones que se barajaron para el proyecto estaba As Pontes (A Coruña), que se descartó por ser una zona "sensible" desde un punto de vista ambiental, mientras que tampoco se optó por A Mariña debido a que no se cubrían los requisitos mínimos de caudal de agua. Los criterios de cercanía a plantaciones de eucalipto también influyeron para elegir a Palas, en donde se construirá sobre 150 hectáreas de terreno. Esta fábrica, que se prevé poner en marcha entre finales de 2024 y comienzos de 2025, supondrá unos 2.500 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, así como una inversión de unos 800 millones de euros.

FONDOS NEXT GENERATION. Asimismo, el consejero delegado de Altri confía en que el proyecto cuente con fondos europeos Next Generation. "Nos sorprendería mucho no tener acceso", sostiene. En esta línea, el conselleiro de Medio Rural, José González, asegura que el proyecto es "financiable" con fondos Next Generation por "sostenibilidad y economía circular", dado que se va a realizar partir de madera de bosques gallegos. Subraya que esta iniciativa "no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo". Con ello coincide el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, quien explica que este es "un proyecto que conoce el Gobierno de España" y aguarda que esos fondos europeos puedan "acompañar" a la fábrica de Altri.

ECOLOXISTAS: “IMPACTO GRAVE”. As entidades ADEGA, SGHN (Sociedade Galega de Historia Natural), SGO (Sociedade Galega de Ornitoloxía), o Grupo Naturalista Hábitat e a AGCT (Asociación Galega de Custodia do Territorio) denuncian “os graves impactos ambientais que a instalación dunha fatoría de fibras téxtiles de 122 hectáreas da multinacional Altri vai provocar na comarca da Ulloa”.

“Lyocell”, un tecido que fai augas a base de máis eucalipto... O “Lyocell” ou “Tencel”, indican os grupos ecoloxistas asinantes do informe, “é unha fibra téxtil elaborada a base de restos vexetais que a empresa Altri obtén da madeira de eucalipto. A base do negocio nas súas primeiras etapas (obtención da materia prima, transformación inicial e procesamento da madeira para a obter polpa) é indistinguíbel dunha celulosa para a fabricación de pasta de papel. O volume de auga mínimo preciso para producir unha tonelada de Lyocell supera os 1.500 m3 abeirando os 2.500 m3. Segundo informacións de prensa, Altri prevé que a planta producirá 200.000 toneladas de Lyocell ao ano, ou o que é o mesmo, que consumirá anualmente case 500 millóns de m3 de auga. De onde se va extraer ese enorme volume de auga? A poboación de Palas de Rei (3.414 habitantes) tardaría máis de 3.200 anos en consumir esa cantidade de auga considerando un consumo diario por persoa de 125 litros“.

“Basear a produción téxtil no eucalipto”, afirman, “provocará ademais unha maior extensión desta especie exótica invasora en Galiza e propiciará novas plantacións ilegais, como as que se están a producir actualmente en plena “moratoria feijoniana”. Con Altri demandando eucalipto para cubrir a produción das 200.000 toneladas/ano de Lyocell na planta de Palas, é moi probábel que as 650.000 hectáreas desta árbore que arestora temos xa en Galiza cheguen ao millón. Polo camiño ficará unha biodiversidade estragada, terras de cultivo derramadas, a paisaxe ferida e aumentará risco de grandes incendios. É rechamante que a multinacional Altri busque instalarse en Galiza, terra politicamente abonada ao eucalipto, logo da contestación social e política e o freo ao cultivo desta especie acontecido en Portugal polo devastador incendio de Pedrógão Grande en 2017”.

A localización escollida (A Vacariza, que noutros lugares figura como Finca Rioseco), “é un espazo de alto valor ambiental, contiguo á Rede Natura 2000 (LIC Serra do Careón), e dentro das unidades ambientais da Rede Natura identificadas pola Xunta con hábitats prioritarios. É pois un espazo candidato a formar parte da ampliación da Rede Natura 2000 en Galiza, insistentemente reclamada pola Comisión Europea (hai un procedemento de infracción aberto) e desouvida por Feijóo durante todo o seu mandato. A súa relevancia para o mantemento da biodiversidade da Ulloa ten sido posta de manifesto nunha recente publicación do Instituto de Estudos Ulloáns. ”Ademais a parcela acolle, segundo os grupos ecoloxistas, numerosas especies ameazadas, varias delas endemismos únicos no mundo”.