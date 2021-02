Alu Ibérica estrena director general para hacer competitivas sus plantas

En plena guerra abierta con la plantilla, acrecentada tras el despido del comité de empresa en A Coruña y varios de sus compañeros, Alu Ibérica hizo ayer efectivo el nombramiento de Carlos Núñez Zorrilla como director general del grupo.

Es experto en dirección industrial con más de 30 años de experiencia en los sectores de siderurgia, automoción, gestión de residuos industriales y energía. Está especializado en el diseño y desarrollo de estrategias de negocio orientadas al incremento de la competitividad y la sostenibilidad de centros industriales.

En un comunicado, Alu Ibérica apunta que su llegada representa un “punto de inflexión” para consolidar el plan industrial diseñado por el dueño, Grupo Riesgo, orientado a la producción de aluminio verde circular. En esta nueva etapa Núñez “aportará su experiencia para reforzar la estrategia en todas las líneas: industrial, operativa, comercial y financiera.

Detallan que ha ocupado cargos ejecutivos de responsabilidad en empresas como Tradebe, empresa líder en España, Reino Unido y Estados Unidos en gestión de residuos industriales incluyendo su división de reciclado de materias primas como metales férricos y no férricos; también en Global Steel Wire (Grupo CELSA) o LEAR Corporation y más recientemente en Ence Energía y Celulosa, que cuenta con plantas en Pontevedra y en la localidad asturiana de Navia, por lo que es un gran conocedor del ecosistema empresarial e institucional en las dos comunidades en que Alu Ibérica desarrolla su producción.

Carlos Núñez Zorrilla es Ingeniero Informático e Ingeniero Electrónico por la Universitat Autònoma de Barcelona, becado por el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y Máster en Organización e Ingeniera de la Producción y Dirección de Plantas Industriales por la Universitat Politècnica de Catalunya. También cursó un Executive MBA por el IESE Business School y posee certificaciones especializadas en el ámbito de los negocios en centros de prestigio como The Wharton School, el New York Institute of Finance o ISBIF.

Respecto a su incorporación, Carlos Núñez manifestó que “Alu Ibérica tiene ante sí un horizonte ambicioso en el que aspira a liderar la producción de aluminio verde circular en el sur de Europa. Un objetivo al que deseo contribuir con mi fuerte voluntad, mi conocimiento y mi experiencia”.

De inmediato se trasladará a las plantas de producción de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés. “Deseo que mi gestión esté marcada por mi voluntad de entendimiento para hacer que toda la plantilla se embarque en un proyecto más competitivo y sostenible, haciendo de Alu Ibérica un motor estratégico para la industria de Galicia y Asturias, un eje industrial que pueda convertir a España en un referente para Europa”, añade.