Alumnos da USC farán prácticas na Deputación de Lugo tras un acordo

MELLORÍA. O reitor da USC, Antonio López Díaz, e o presidente da Deputación Provincial de Lugo, José Tomé Roca, asinaron este venres no lugués Pazo de San Marcos un novo convenio entre ambas entidades, en virtude do que o alumnado universitario poderá realizar prácticas na institución provincial. Este acordo, segundo se puxo de manifesto no acto de sinatura, permite vehicular a tramitación das prácticas dos estudantes da USC de todas as titulacións oficiais de grao e mestrado en calquera dos servizos da institución provincial.

Este novo convenio entre USC e Deputación de Lugo é unha proba máis da “aposta intelixente que está a facer a institución provincial ao manter o seu apoio continuado a unha universidade pública como é a USC”, salientou Antonio López, quen, logo de reiterar o seu agradecemento, apuntou que “esta nova colaboración redunda especialmente en beneficio do estudantado e da súa formación práctica, pero, por extensión, reportará tamén vantaxes para o conxunto da sociedade”.

José Tomé explicou que a sinatura “encádrase na extraordinaria relación de colaboración que manteñen USC e Deputación de Lugo e, neste caso, contribuirá a mellorar a formación do alumnado con prácticas nos distintos servizos da institución provincial”, sinalou o presidente. r.m.a.