El viento ha sido un componente determinante para la expansión de los incendios desde su mismo inicio. Hace unos días el brigadista Ángel Rodríguez, que lucha contra el fuego en A Pobra do Brollón, explicaba a EL CORREO que resultaba imposible controlar las llamas, porque el viento hacía que las llamaradas sobrevolasen a los efectivos que trataban de apagar la cabeza del foco y prendían nuevos incendios secundarios a sus espaldas, haciendo crecer más la superficie calcinada.

Hoy, una semana después de que otro fenómeno meteorológico adverso provocase esta catástrofe natural (los rayos), podemos afirmar que el viento ha amainado. Así nos lo confirma este brigadista y, según las previsiones de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), seguirá soplando con poca intensidad durante toda la semana.

En concreto, analizando las rachas en los tres municipios donde se encuentran los grandes incendios declarados en Galicia, se observan previsiones muy esperanzadoras. En Carballeda de Valdeorras el viento a lo largo de la semana no superará los 20 kilómetros por hora. En Vilariño de Conso, por su parte, no pasará tampoco de ese valor. Y la misma situación se reproducirá en Folgoso do Courel, donde ni siquiera se superarán los 15 kilómetros por hora en lo que resta de semana.

Excelentes noticias, por tanto, para las poblaciones cercanas a estos incendios, que podrán respirar tranquilas con el fuego controlado en el espacio actual, sin temor a que siga avanzando hasta sus casas –lamentablemente, ya muchas se han perdido–. Ahora bien, cosa distinta será el poder apagar las llamas, pues las temperaturas seguirán muy altas.

TEMPERATURAS EN TORNO A LOS 30 GRADOS. Si la noche del miércoles al jueves había refrescado, durante el día los termómetros volvieron a superar los 30 grados. En Carballeda, por ejemplo, según las estimaciones de la Aemet, hoy se llegará a los 31 y durante el fin de semana a los 34. En Vilariño de Conso, este viernes se llegará a los 34 grados y la mínima será de 14 por la noche (habrá que aprovechar la lucha nocturna contra las llamas). Mientras el sábado se esperán 33 grados y el domingo 32.

Finalmente, en Folgoso, las temperaturas serán las más bajas de los tres focos. Hoy no pasarán de 25 grados y el fin de semana se mantendrán los termómetros en los 30. En este municipio lucense habrá noches frescas que, confiemos, sirvan para poder controlar, y quién sabe si también extinguir, las llamas.

PEQUEÑO AUMENTO EN LA SUPERFICIE QUEMADA. Así las cosas, ante los vientos menos intensos y unas temperaturas que, aunque altas, ya no son las de la ola de calor de hace unos días, cabe señalar que los dos únicos fuegos que avanzaron ligeramente a lo largo de este jueves fueron el de Vilariño de Conso (el tercero más preocupante de la comunidad), que pasó de las 4.000 hectáreas calcinadas hasta la noche del miércoles a las 4.200 a primera hora de ayer (200 más) y que, a lo largo del día, creció mil más, hasta 5.200, siendo el más desbocado; y el de la parroquia de Videferre, en Oímbra, que pasó de 350 a 600 hectáreas (250 más). Además, a lo largo de la tarde ambos permanecieron inmóviles.

Más en concreto, el incendio declarado en la aldea de Padroalbar, en Vilariño, seguía activo hasta el cierre de esta edición, afectando al Parque Natural do Invernadoiro, del que ya se ha perdido el 91 % o, lo que es lo mismo, casi su totalidad. Trabajan para su extinción cuatro técnicos, 36 agentes, 83 brigadas, 37 motobombas, cinco palas, ocho aviones y doce helicópteros.

OTROS PUNTOS AÚN ACTIVOS. También activo, aunque sin avances significativos, permaneció a lo largo de la jornada de ayer el incendio declarado en la aldea de Rabal, en el municipio ourensano de Oímbra, que afecta a 1.800 hectáreas. Este fuego cabe recordar que fue uno de los que entró en Galicia procedente de Portugal y ahora trabajan para poder extinguirlo 6 técnicos, 19 agentes, 53 brigadas, 37 motobombas, 3 palas, 8 aviones y 5 helicópteros. No son medios muy numerosos respecto al número de hectáreas afectadas, porque la mayor parte de los efectivos se siguen dedicando a los incendios que están cerca de viviendas.