Amainan los vientos en los tres principales incendios

El viento ha sido un componente determinante para la expansión de los incendios. Tal y como explicaba el brigadista Ángel Rodríguez, que lucha contra el fuego en A Pobra do Brollón, hace unos días era imposible controlar las llamas porque el viento hacía que las llamaradas sobrevolasen a los efectivos y prendiesen focos secundarios a sus espaldas, haciendo crecer cada vez más la superficie calcinada.

Hoy, una semana después de que otro fenómeno meteorológico adverso provocase esta catástrofe natural (los rayos), podemos afirmar que el viento ha amainado. Así nos lo confirma este brigadista a EL CORREO. Y, según las previsiones de la Aemet, soplará leve durante toda la semana.

En concreto, analizando las rachas en los tres municipios donde se encuentran los grandes incendios de Galicia, se obtienen datos muy esperanzadores. Ahora mismo en Carballeda de Valdeorras el viento no sobrepasa los 10 km/h y a lo largo de la semana no superará los 20. En Vilariño de Conso, por su parte, ahora sopla a 15 km/h y no se superarán tampoco los 20. Y la misma situación se reproduce en Folgoso do Courel, con vientos ahora de 10 km/h que bajarán a cero a lo largo del día y que no superarán los 15 durante lo que resta de semana.

Excelentes noticias, por tanto, para las poblaciones cercanas a estos incendios, que podrán respirar tranquilas con el fuego controlado en el espacio actual, sin temor a que siga avanzando hasta sus casas –lamentablemente, ya muchas se han perdido–. Ahora bien, cosa distinta será el poder apagar las llamas, pues las temperaturas seguirán muy altas.

Si la noche del miércoles al jueves había refrescado, durante el día los termómetros vuelven a superar los 30 grados. En Carballeda, por ejemplo, hoy se espera una máxima de 35 grados y, durante la noche, no se prevé bajar de los 17, según las estimaciones de la Aemet. Mañana se llegaría a los 31 y durante el fin de semana a los 34. En Vilariño de Conso, hoy se llegará a 34 grados y la mínima será de 14 (podría refrescar, habrá que aprovechar la lucha nocturna contra las llamas). Mientras, mañana, caerán ligeramente las temperaturas a 30 grados de máxima, el sábado subirán a 33 y el domingo se quedarán en 32.

Finalmente, en Folgoso, hoy se rozarán los 30, con una mínima de 13 (buena noticia). Mañana no pasarán de 25 grados como máximo y el fin de semana se mantendrán los termómetros en los 30. En este municipio lucense habrá noches frescas que confiemos que sirvan para poder controlar y quién sabe si también extinguir definitivamente las llamas.