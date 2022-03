Amarre general de la flota pesquera

El precio desorbitado del combustible sigue causando estragos en todo el país. Por este motivo, la flota pesquera permanecerá amarrada a puerto ante hasta el próximo miércoles, cuando está previsto que los representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores mantengan una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Una medida que la Federación comunicó en la noche del pasado viernes ante el “momento gravísimo” que sufre el sector.

El paro afecta a unas 200 cofradías y 40.000 afiliados, de los cuales 9.000 son propietarios de embarcaciones. Del total, 63 cofradías son gallegas.

La preocupación se hace notar en la comunidad que ya hace dos semanas vio como múltiples embarcaciones como las de Celeiro tomaron la decisión de cesar su actividad por el coste del gasoil, a lo que ahora se une la huelga de transporte que fue “la gota que colmó el vaso”.

“Pedimos que nos baixen o combustible para que traballar sexa viable”, dice a EL CORREO, José Antonio Pérez, presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores. Cabe recordar que la gasolina estaba cerca del 1,80 euros por litro y el gasoil estaba en torno al euro. Ante esta situación ya el 60 % de las embarcaciones gallegas optaron por el amarre antes del acuerdo del paro general.

Pérez espera que desde el Gobierno se den cuenta de que el sector necesarias soluciones inmediatas. “Hai países que están por encima nosa como Francia, Italia ou Portugal que xa baixaron o combustible a 0,40 euros o litro”, afirma.

En estos momentos grandes cantidades de pescado permanecen almacenadas en cámaras al no funcionar el transporte. Y que no salga la flota y no haya distribución implica que el mercado esté desabastecido.

Durante estos tres días el sector se mantendrá en silencio segundo adelantó Pérez y actuará a partir del miércoles tras conocer las medidas que se van a poner en funcionamiento.

“ tenemos que ir todos de la misma mano” Por otra parte, la patrona mayor de Ferrol, Isabel Maraño es consciente de que cuanto más grande es un barco en mayor medida se ve afectado por el combustible que lleva y lo que gasta. Pero para ella el gran problema está en el transporte que está afectando en gran medida al dificultar poder poner los productos a la venta.

“Hay dos huelgas paralelas, la pesca y agraria y por otro lado el transporte pero al final es una misma porque afecta a todo el colectivo”, sostiene.

A pesar de que hay gente que no quiere secundar el paro Maraño afirma que en Ferrol la pesca está completamente parada con toda la flota amarrada. “Esto afecta a mucha gente aunque sea indirectamente como a pescaderías y placeras, comerciales o gente que trabaja en las cofradías”, dice.

Muchos supermercados gallegos ya no contaron con pescado en los últimos días y aquellos que van salvando la venta es de barcos muy pequeños o acuicultura. “Los barcos de cerco ya llevan un tiempo amarrados y ahora que es un paro general no va a haber productos en ningún mostrador”, añade.

Maraño considera que a pesar de que el miércoles se llegue a un acuerdo con el ministro Planas es fundamental llegar a una consonancia con los camioneros porque sino “vamos a vernos igualmente perjudicados” ya que son ellos quienes abastecen a pequeñas y grandes superficies. “Si no hay transporte no hay mercancía. Tenemos que ir todos de la misma mano”, concluye.

pérdida de rentabilidad en el sector La presidenta de Anmupesca, Rita Míguez de la Iglesia, destacó en relación al paro del sector de la pesca previsto para este lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de marzo por el incremento en los costes de carburantes que “está en juego la rentabilidad y supervivencia del sector de la pesca en España”.

Para Rita Míguez de la Iglesia, no es de recibo que el sector de pesca sea uno de los pilares en el sector primario y que se “de este incremento de costes que supone el amarre de sus barcos para muchos armadores y consecuentemente, la pérdida de puestos de trabajo para profesionales empleados en este sector”.

La presidenta de Anmupesca mostró así su solidaridad con toda la profesión de la pesca y destacó que “como mujeres de la pesca engarzadas en cada uno de los eslabones de la actividad pesquera resultamos gravemente afectadas por las dificultades que sufrimos para mantener nuestro modo de ganarnos la vida”.

Así destacó el paro en la actividad de rederas que han visto como en los últimos tiempos ha descendido su trabajo, así como la repercusión en el ámbito de las pescaderas que además de ver como se reduce el género, han sufrido la huelga del sector del transporte.

Además, Rita Míguez llama la atención sobre las consecuencias que supondrá la pérdida de rentabilidad en el sector al peligrar puestos de trabajo de biólogas, marineras y otras profesiones relacionadas con el transporte de las capturas y la gestión administrativa de los buques.