Amigos de Galicia lamenta la condena al asesino de Clara Expósito sin el agravante de violencia de género

crimen de as gándaras. La acusación popular, que encarna la Fundación Amigos de Galicia, lamentó que no se incluyese el agravante de violencia de género en el fallo del tribunal de jurado que consideró culpable de asesinato al hombre que mató a Clara Expósito en el barrio de As Gándaras, Javier Belda. No obstante, valoró “positivamente” la declaración de culpable del asesino que cometió el delito en febrero de 2020. El tribunal de jurado, en la noche de este miércoles después de tres días de juicio en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo declaró culpable de asesinato al hombre acusado de haber matado a Clara, una mujer de 49 años, en As Gándaras, el 7 de febrero de 2020. El tribunal no tuvo en cuenta la agravante de violencia de género –está pendiente la reforma de la ley en cumplimiento del convenio de Estambul que amplía los supuestos de violencia machista (como en el caso de que no haya una relación sentimental)– y consideró que el procesado no tenía mermadas sus facultades por el alcohol o la droga.

El abogado de la acusación popular, Paco Lago, valoró de forma “positiva” el fallo del jurado, aunque hizo hincapié en que pedían el agravante de violencia de género. “Pedíamos el agravante de género en base a que él ejercía una dominación sobre ella. Aquella manifestación que parece que le hizo, que esperamos que salga en la sentencia, de que ¿cómo prefieres que te mate, a cuchillo o a machete?”, esgrimió. Con todo, Paco Lago valoróo “positivamente que no se apreciase ninguna circunstancia modificativa en cuanto a la capacidad del acusado y se aprecia el agravante de parentesco”, en el veredicto del jurado. “Había una convivencia, aunque esa afectividad desapareciera al final en la aplicación de esta circunstancia agravante, lo normal es que cuando una persona agrede a otra la afectividad haya desaparecido en gran edida”, dijo. agen.