Ana Isabel Rodríguez foi elexida nova decana en Ciencias da Comunicación

USC. Ana Isabel Rodríguez Vázquez foi elixida decana da Facultade de Ciencias da Comunicación co 100% do voto emitido nas eleccións que se desenvolveron o pasado 12 de maio, segundo informou onte a USC.

Nun período no que a Facultade afrontará a renovación das titulacións e a implementación dos novos plans de estudo, a decana aposta for “entender a calidade como a peza nuclear” dun centro que “quere ser recoñecido no contexto universitario e social para desenvolver programas formativos que garantan a mellor e máis axeitada formación para o estudantado e dean resposta ás demandas do mercado laboral, tecnolóxico e investigador”.

Entre os desafíos da Facultade para os próximos anos, Rodríguez destaca tamén o “reforzo da internacionalización”, mediante a ampliación da oferta docente transnacional e o incremento da visibilización dos resultados de investigación; a “modernización de infraestruturas, coa actualización xa en marcha dalgunhas das instalacións do edificio deseñado por Álvaro Siza; a “consolidación e mellora das condicións laborais de PAS e PDI”, nun momento en que o centro, como o resto da USC, encara un acusado relevo xeracional e recuperar o dinamismo dos anos previos á pandemia. r.m.a.