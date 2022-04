Ana Pontón cualifica de "temeridade" que o Goberno de Núñez Feijóo estea "paralizado"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, insistiu en que é "unha temeridade" que "no medio dunha crise" Galicia teña un goberno "paralizado" e sinalou que "o que fai nestes momentos o Partido Popular é unha falta de respecto institucional, de respecto a Galicia e a todos os galegos, especialmente aos que confiaron na súa palabra". "Preocúpame que, nun momento de crise, un goberno paralizado non está a ser capaz de pór nin unha soa medida para darlle aire aos galegos que están a sufrir a maior crise de prezos dos últimos 37 anos", afirmou. Ademais, censurou que Núñez Feijóo continúe cobrando como presidente da Xunta, pero traballe "exclusivamente" para o Partido Popular. Nesta mesma liña, apuntou que nestes momentos hai "dúas cousas evidentes": que Feijóo é "o pasado" e que o próximo presidente do Executivo autonómico "non será o resultado dunha decisión dos galegos", senón dun "dedazo" do PP e do aínda presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "a condición de que sexan capaces de solucionar as súas loitas internas de poder". Pontón subliñou que Galicia "merece respecto" e engadiu que "merece un goberno pendente dos seus asuntos e non mirándose o embigo do PP".