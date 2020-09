Ana Pontón diseña un acuerdo de país y cuestiona el liderazgo de Feijóo: “un líder se anticipa”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha expresado el “compromiso total” de la formación nacionalista, “votasen lo que votasen”, con el país y ha ofrecido al candidato popular y futuro presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, un acuerdo de país, que ha expuesto desde la tribuna del hemiciclo gallego. “Tiene que ser la legislatura de los grandes acuerdos”, ha manifestado la ahora líder de la oposición, quien ha cuestionado el liderazgo del dirigente popular al frente de la Xunta: “un líder se anticipa al problema”.

En su intervención, Pontón ha abordado las consecuencias sanitarias y económicas de la crisis sanitaria. Así, ha lamentado la falta de “anticipación” para preparar el curso escolar, al tiempo que ha juzgado que “lo más sangrante” es la situación de las residencias de mayores, en la que se han registrado algunos de los focos más importantes de los rebrotes.

A este respecto, y tras insistir en que “hay que poner por delante la vida de las personas para que nunca más se haga negocio con la vejez digna”, ha adelantado que el Grupo del BNG “traerá al primer pleno de este Parlamento la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias, por respecto a las víctimas que tienen derecho a conocer la verdad y para evitar cometer los mismos”.

Ana Pontón se refirió al anuncio de Feijóo sobre la creación de la comisión de reactivación económica para preguntar “cómo se va a articular el diálogo y el acuerdo por parcelas”. Así, ha pedido que en esta mesa “esté el conjunto de la sociedad gallega porque no puede ser solo entre las fuerzas políticas, encorsetado en una comisión”: “deben de estar los sindicatos, profesionales de la sanidad y los cuidados y los sectores más dinámicos de la sociedad gallega”.

“Espero, señor Feijóo, que no vea reparos en que nos sentemos todos en la misma mesa”, ha apelado Pontón, quien enumeró hasta 21 compromisos del mandatario gallego que no se llevaron a cabo. “Prometió, prometió, prometió... ¿de verdad no le da apuro ver cómo su palabra no tiene ningún valor?”, se ha preguntado.

MÁS AUTOGOBIERNO, CRTVG Y MEIRÁS

La líder nacionalista ha pedido que Galicia reclama la gestión del impuesto de sociedades para financiar las actuaciones de la Xunta, mientras que no se consiga “un concierto económico”; ha reclamado “más autogobierno” con la activación de la comisión mixta de transferencias y creare una ponencia en el Parlamento; y un “amplio consenso” para la CRTVG y el nombramiento de una persona al frente de los medios.

Pontón no quiso pasar por alto la actualidad y mostró su “orgullo” como gallega por la sentencia que determina que el Pazo de Meirás no pertenece a los Franco y ha tenido palabras de reconocimiento para las asociaciones, el historiador Carlos Babío (miembro del BNG también), la concejala compostelana Goretti Sanmartín, que desde la Vicepresidencia de la Diputación de A Coruña impulsó el primer informe de una institución pública. “Es más que un pazo, es un símbolo”, ha remachado.

La líder nacionalista también ha reclamado “moderación” a Feijóo en el momento en que su discurso tomó el punto álgido y recibió el mayor aplauso de los suyos. Pidió “moderación” con la cuestión lingüística, y en el “uso de fórmulas antidemocráticas y corruptas como es comprar voluntades porque no aceptan lo que votan los ciudadanos”, en referencia a las mociones de censura de Castrelo de Miño y Viana do Bolo (en Ourense).

También pidió “moderación” a la hora de “no apoyar los pactos con la extrema derecha que cuestiona los derechos de las mujeres” y volvió a pedir que “uno de cada 100 euros” vaya a la “lucha contra la violencia machista”.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.