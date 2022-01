Ana Pontón exige transferir a Galicia las competencias en ferrocarril interior

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, exigió este lunes la transferencia a Galicia de las competencias de ferrocarril interior, lo que vendría acompañado de "financiación" y, a su juicio, "significaría tener más recursos" para poner solución a los problemas de movilidad. Lo dijo tras realizar el trayecto Ferrol-A Coruña en tren, junto al diputado Néstor Rego, y al portavoz municipal en Ferrol, Iván Rivas, que han sido recibidos en la estación de la ciudad herculina por el edil Francisco Jorquera y otros miembros del partido.

Sobre su primera demanda, Pontón esgrimió que otras comunidades autónomas como Euskadi, Cataluña o Andalucía ya tienen las competencias en materia de ferrocarril interior y ha lamentado que esta petición ya la formuló el Parlamento gallego "hace años", pero "la Xunta no movió ni un dedo para conseguirlo". Además, urgió "un plan de compensaciones" a Galicia en materia de ferrocarril que permita electrificar vías, mejorar las que existen y dotar a la comunidad de un servicio de cercanías. "Hay que recuperar como mínimo los servicios que teníamos antes de la pandemia, porque no puede ser que la covid signifique tener menos posibilidades de movilidad y que esto sea una excusa más en el desmantelamiento del ferrocarril", dijo Pontón.

Así, explicó que con su viaje reivindicativo quería ponerse en la piel de los estudiantes y trabajadores que usan el tren para viajar de Ferrol a la ciudad de A Coruña. Usar este medio como transporte habitual, ha criticado, es "misión imposible", debido a las frecuencias -dos diarias-, la duración -una hora y veinte minutos-, y el coste. "Por carretera son 53 kilómetros. Casi podemos decir que son héroes y heroínas los que cogen el ferrocarril", subrayó la líder del BNG. En este sentido, condena que "esto es una anomalía porque en toda Europa se hace una apuesta por el ferrocarril como medio de transporte habitual", dado que es un medio "más sostenible" y económico. "Galicia no puede estar al margen de esta tendencia", remarcó.

Al respecto, csiderado que las causas del deterioro de este medio son "los años en los que no se invirtió en su modernización" y culpa de ello a los "sucesivos Gobiernos del PP y el PSOE en el Estado, con la complicidad de la Xunta". "Tenemos derecho a tener servicios de proximidad. Es necesario que haya actuaciones en el corto y medio plazo. No podemos permitir que Galicia salga discriminada, que no tengamos un tren del siglo XXI", subrayó. EFE