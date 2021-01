Ana Pontón insiste en que hay que confinarse

la gestión de la pandemia. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se preguntó ayer de nuevo “qué más tiene que pasar” ante el descontrol de la pandemia en la tercera ola para que Gobierno y Xunta “se pongan (a trabajar) mano a mano para tomar la única medida” que se sabe que funciona, un confinamiento.

En una entrevista en la Cadena Ser, señaló que este confinamiento, en principio por quince días y ampliable, no tiene que ser “tan estricto” como el de la pasada primavera, sino que se podrían permitir, paseos, por ejemplo. Explicó, además, que el confinamiento es una medida que ya proponen muchos expertos y cargó contra el Gobierno y el principal partido que lo sostiene en la coalición, el PSOE. “Es un poco anómalo que un ministro sea el candidato electoral, no es el mejor panorama para gestionar una pandemia que está llegando a un límite muy preocupante. Exigimos responsabilidad, seriedad y medidas eficaces, no sé que hay más importante que salvar la vida de las personas”, dijo. A Feijóo volvió a echarle en cara que se hubiese marchado “de fin de semana” sin haber tomado medidas más duras en Galicia. “No puede echar balones fuera, no puede no desplegar todos los mecanismos del estado alarma y no solicitar el confinamiento”, insistió. ECG