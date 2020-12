Ana Pontón propone aprovechar la Lomloe y que el gallego sea lengua principal en la enseñanza pública

ley celaá. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, abogó este viernes por aprovechar las competencias que la reforma educativa que la Lomloe, también conocida como ley Celaá, otorga a las autonomías a fin de que la Xunta establezca el gallego como “lengua principal en la enseñanza pública”. Después de reunirse con el secretario general de la CIG-Ensino, Xesús Bermello, y con el presidente de las anpas gallegas, Fernando Lacaci, la líder de la oposición defendió que la reforma educativa que recibió luz verde en el Congreso debe servir para reforzar el gallego en las aulas. En este sentido, Pontón consideró que es el momento de que “se levante el veto lengüicida” impuesto por Alberto Núñez Feijóo en algunas materias escolares como es el caso de las matemáticas. La líder del Bloque defendió así un mayor peso del gallego en la educación pública. Con todo, lamentó algunos aspectos de la nueva Ley educativa porque pese a que “supone una mejora” respecto de la Lomce “le falta ambición” para conseguir una verdadera “enseñanza pública y de calidad”. Para el BNG, no es suficiente una Ley que supone “retroceder 15 años” para modificar la LOE porque sería momento de atajar algunas de las carencias que presenta el sistema educativo. A este respecto, consideró que la norma debería caminar hacia una reducción de ratio de alumnos por aula que no se refleja al mantener los límites actuales. Una reducción que, además, debería ser notoria en las aulas con alumnos con necesidades especiales, para las que el BNG exige mayor dotación de profesionales que permita una educación de calidad. Sin un mayor número de profesores, “esta ley será papel mojado en su intención de educar en integración”, advirtió. Al tiempo, aunque valoró que Religión no compute para la media académica, lamenta que el texto no contemple otra “alternativa” para los escolares que no cursen dicha materia. ECG