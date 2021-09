Ana Pontón sinala a próxima asamblea do BNG como o "inicio dun novo ciclo"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón pediu este sábado, no acto de inicio do curso político da formación, “confiar” en Galicia, “que non pode estar secuestrada pola estratexia partidista do PP en Madrid”. “A única forma de gañar é con solucións propias pensadas desde aquí e para aquí“, recalcou Pontón. Acompañada polo portavoz municipal da formación nacionalista na Coruña, Francisco Jorquera, e pola portavoz de Cultura e Lingua na cidade herculina, Mercedes Queixas, Pontón inaugurou o curso político pedindo “non volver á vella normalidade” e “pór en marcha un novo proxecto transformador, con propostas ao servizo do país que impulsen a recuperación”.

“Galicia xógase moito nestes momentos, a recuperación económica, os servizos públicos, enfrontar a crise ambiental, ter unha industria sustentable, ser un referente en investigación ou que os mozos non teñan que volver coller as maletas. Non podemos perder o tren”, asegurou a líder nacionalista, que apuntou ademais que a pandemia acelerou “” moitos dos “problemas e desafíos que xa estaban aí“, “como as desigualdades sociais ou a emerxencia ambiental”.

“Nestes tempos de cambios e desafíos, hai xente que só busca facer negocio e que supón unha ameaza para a democracia e a xustiza social”, afirmou Pontón que, neste sentido, criticou a actitude “soberbia, mentireira e de improvisación” da Xunta de Galicia respecto da xestión da pandemia.

“Feijóo bota balóns fóra. O único que vemos é a un presidente que ataca aos mozos, aos traballadores, etc, con tal de non asumir a súa responsabilidade, o que é unha falta de respecto e temeridade. En canto recuperou as competencias, víronse as costuras do seu Goberno. Leva 14 meses de improvisación en improvisación, e esa non pode ser a marca de identidade dun goberno cando nos xogamos o futuro do país”, aseverou a líder do BNG.

Ana Pontón asegurou que a “obsesión” do presidente do Executivo autonómico “non é Galicia”, senón pór á Comunidade “ao servizo da estratexia centralista do pp de Casado”; “canto peor para galicia, mellor para o PP”, lamentou a portavoz nacional.

“GRAN ESTAFA AOS GALEGOS”

Para a portavoz nacional do BNG, Feijóo é “o último mohicano de Donald Trump”, vista a súa iniciativa de “reducir impostos aos máis ricos”, “receitas de Trump e Reagan”, mentres, sinala Pontón, Biden e a OCDE din que os ricos teñen que pagar os impostos que lles corresponde.

Ademais, Pontón utilizou unha fotografía do titular da Xunta xunto ao presidente de Iberdrola para “ilustrar o abrazo de Feijóo ao sector eléctrico”. “Probablemente esta foto explique o porqué de que Feijóo mirase para outro lado mentres Iberdrola baixaba o nivel dos encoros, nun atentado ambiental que teñen que explicar”, criticou.

Tamén explica, para Pontón, que queiran pór en marcha un boom eólico “depredador” para o medio rural galego, así como o motivo de que o presidente “vaiche” unha tarifa eléctrica galega. “Temos que ter unha idea da quen queremos beneficiar: se os recursos van servir para beneficiar a catro ou cinco multinacionais, vaise a perder unha gran oportunidade”, lamentou a nacionalista.

A criterio da portavoz nacional do BNG, “está a fraguarse outra gran estafa á sociedade galega, como a de 2009 con Abanca”. Para evitalo, entre outras iniciativas, Pontón volveu a reclamar un novo modelo de financiamento autonómico, posto que o actual, “caducado desde 2014 e asinado por Feijóo, é discriminatorio para Galicia, que achega ao Estado máis do que recibe”.

“Segundo datos da última liquidación tributaria, de 2018, o Estado recadou en Galicia máis de 13.000 millóns de euros, e ese ano recibimos 8.158 millóns. Quen queremos que administre os nosos recursos? O veciño non o vai a facer cos mesmos criterios que nós, Necesitamos ter a chave do diñeiro para decidir; quen parte e reparte, sempre queda coa mellor parte”, remarcou Pontón.

SÁNCHEZ TEN UN “ALIADO” NO BNG

“Xa está ben de estafar á xente utilizando o DOG e o BOE”, afeou a líder nacionalista, que volveu a reclamar unha operadora pública de enerxía e un marco legal que “acabe cos beneficios caídos do ceo e coas portas giratorias polas que entran tantos ministros”.

“Hai que pór en marcha un cambio que pase por frear o espolio das eléctricas”, defendeu Pontón que, a este respecto, afirmou que o Goberno de Pedro Sánchez ten “un aliado no BNG” neste labor “se queire cambiar a estafa da luz e se queire pór en marcha un trato xusto para Galicia”.

Así, Ana Pontón destacou que as rebaixas na AP-9 foron “froito da negociación do acordo de investidura”. “Cun só deputado no Congreso non podemos solucionar todos os problemas, pero si podemos cambiar os orzamentos do próximo ano; pedimos que non repirta a discriminación do ano pasado”, argumentou a portavoz do BNG.

POLÍTICAS MUNICIPAIS

Mercedes Queixas, pola súa banda, tamén afeou as políticas “frías, distantes e inhumanas” do PP, “que non cambian nin cando a sociedade está máis vulnerable”. A portavoz de Cultura definiu a unha Galicia “abatida” ante a xestión privada das residencias, “ultrajada”, ao ser estar á cabeza de España con máis quilómetros de peaxe, e “expoliada”, “cedendo á cobiza deboradora das eólicas”.

“A nosa terra, o noso vento e o noso mar son nosos, así como a nosa cultura e patrimonio, que alimentan a nosa autoestima e que temos dereito a reclamar”, subliñou Queixas, que incidiu no tres alicerces do proxecto nacionalista: patrimonio, cultura e lingua, “uns obxectivos a bater con políticas negacionistas polo PP de Feijóo”, a quen acusou de entender a cultura como “un simple apéndice turístico” e de “incumprir” a Lei de Normalización Lingüística.

Queixas aproveitou tamén para facer balance do papel da formación nacionalista a nivel municipal, igual que Francisco Jorquera. Ambos destacaron as accións legais emprendidas contra o Franco pola Casa Cornide, a ordenanza para a normalización do uso do galego, a aposta por construír unha cidade “á medida das persoas, democratizando o espazo público”, a recuperación do Parque do Pasatempo, en Betanzos; ou a demanda dun plan estratéxico para o porto da Coruña “que comece coa condonación da débeda, igual que ocorreu en Valencia”. EP