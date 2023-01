Ana Pontón urge la convocatoria del Debate del Estado de la Autonomía ante una Xunta sin “proyecto de futuro”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado este lunes “con urgencia” al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que convoque el Debate del Estado de la Autonomía porque considera que el Gobierno gallego no tiene “proyecto de futuro” ante la crisis inflacionista y el “deterioro de los servicios públicos”.

El último debate de política general se celebró en octubre de 2021, todavía con Alberto Núñez Feijóo, porque suele tener lugar cada año, salvo en aquellos en los que hay elecciones. El Bloque ya lo habían solicitado en septiembre de 2022, pero el PPdeG lo desechó porque solo habían pasado cuatro meses desde la investidura de Rueda.

En una comparecencia de prensa, la líder de la oposición gallega ha mencionado como uno de los principales motivos para pedir la convocatoria del debate de política general la situación de los servicios públicos, “sobre todo en la sanidad, con una Atención Primaria colapsada”.

A esto ha añadido Pontón que el sistema de cuidados de las personas mayores “no hizo más que avanzar en la privatización; que “no hay medidas eficaces para frenar la emigración” de la gente joven, unas 200.000 personas “en los últimos años”; y que “continúa la despoblación del rural”.

Junto a esto, la portavoz nacional del BNG ha alertado frente a la crisis económica e industrial de la Comunidad gallega. Para ello, ha echado mano de datos: el 6,4% de inflación acumulada en Galicia al cierre de año, por encima de la media estatal; las pensiones y los salarios son más bajos que la media española; el paro bajó “tres veces menos” y hay hoy “menos gente trabajando que en 2009”.

A mayores, ha citado el índice de producción industrial, “que creció un 2,2% en el Estado mientras que en Galicia está en caída libre con una bajada del 5,4%, al tiempo que el PIB aumentó un 4,4% mientras en Galicia se limitó a un 2,5%”.

Junto a esto, “el fiasco de los fondos Next Generation’, ya que “no se impulsó ningún proyecto tractor que suponga un cambio en la esctructura económica de Galicia”.

LA “INCAPACIDAD” DEL PP DE RUEDA

Todo ello, para la dirigente nacionalista, es consecuencia de la “incapacidad del Partido Popular de defender los intereses” de Galicia “ni ante Madrid, ni ante Bruselas”, en un contexto de crisis como el actual.

Ante estas circunstancias, Pontón ha insistido en esa “convocatoria inmediata del debate del estado de la nación”, porque “Galicia necesita un cambio de rumbo urgente” con un PP que está “instalado en la rutina, sin pulso político, sin proyecto” y es “insolidario con la mayoría social e incapaz de defender los intereses del país”.

“El BNG tiene alternativas para sacar Galicia adelante”, ha concluido la portavoz nacional.

EL PP DESCARTA SU CELEBRACIÓN PRÓXIMA

Posteriormente, preguntado al respecto en su rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha desechado la posibilidad de que se celebre en un horizonte próximo este Debate sobre el Estado de la Autonomía porque todavía no hace un año desde la toma de posesión de Alfonso Rueda, que fue el 14 de mayo de 2022.

Puy lo ha justificado con el Reglamento del Parlamento, que en su artículo 141 bis establece que este debate se convoca “con carácter anual”, mientras que no se celebrará “cuando en el mismo año la Cámara haya investido al presidente o presidenta de la Xunta de Galicia” (sic).

El portavoz popular ha reconocido que la “interpretación” puede dar lugar a que, al iniciar 2023, se considere que ya puede celebrarse esta sesión. Sin embargo, Puy ha argumentado que dicho artículo se interpreta en el sentido de que se convoque “un año después” de la investidura --la última fue en mayo de 2022--.

“Está en su derecho el BNG de pedir este debate, no lo discuto, pero sí resaltar que esto no se ha producido nunca en nuestra autonomía. Según la interpretación literal del artículo podría ser mañana mismo, pero esto no es lo habitual”, ha insistido el dirigente popular.

Preguntado sobre si se celebrará, por tanto, antes de los comicios locales del 28 de mayo para que así esta sesión no se vea condicionada por la cita con las urnas, Puy no ha querido marcar una fecha: “Todo esto tendremos tiempo de analizarlo con tiempo”.

En definitiva, el portavoz del PPdeG en la Cámara ha vinculado las “prisas” del BNG en tener este debate con “la disputa por el liderazgo de la oposición”, un “juego que a la mayoría (a los populares) no le interesa”.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E:P.