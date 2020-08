ANPAS de Vigo plantan la gestión de comedores y actividades extraescolares ante la falta de respuesta

polémica. La Federación Olívica de Anpas, Foanpas, acusa a la Xunta de obligar a las familias a “elegir entre educación y salud”, al no garantizar protocolos claros e individuales para cada centro en la vuelta a las aulas, añadiendo que mira “para otro lado” y hace “oídos sordos” a sus reclamaciones. En una rueda de prensa, representantes de Anpas y de la Federación trasladaron su malestar porque la Consellería de Educación no ha respondido a sus demandas de que cada centro tenga los recursos necesarios para adaptarse a la pandemia, de dotar de personal de enfermería, o de supervisar para cada uno de ellos un protocolo de seguridad sanitaria específico. Además, ratificaron su plante de los servicios llamados complementarios, como son la gestión de las aulas matinales, los comedores y actividades extraescolares, ya que son servicios que “deben considerarse educativos”, son responsabilidad de la Xunta, aunque ésta no los asuma. “No les importa la presión de no poder conciliar, o que haya gente, como los monitores de estos servicios, que se van a quedar sin trabajar”, dicen. e.p.