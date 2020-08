Anpas Galegas afirman nunha misiva que teñen medo

preocupación. A Confederación de Anpas Galegas fixo pública este mércores unha carta dirixida ao presidente dsa Xunta en funcións na que receoñecen que as familias teñen “medo”. “Cando falamos en público dicimos ‘preocupación’, ou ‘coidado’ , pero o que temos é medo. Medo a que as nosas fillas e fillos vaian ao colexio a contaxiárense, medo a que enfermen, e medo a que por riba da súa propia enfermidade, traian a desgraza a casa e á vida dos maiores, tan vulnerábeis, e do resto da familia e achegados, iniciando unha espiral imparábel”, comezan a misiva, na que critican que o protocolo para a volta ás aulas en setembro está obsoleto porque se fixo hai meses e a situación epidemiolóxica da comunidade actual non ten nada que ver con aquela.

Cando en marzo pecharon os centros educativos, explican os pais e nais galegos, as familias entenderon a medida e supliron como puideron a ensinanza en casa, con máis ou menos acertos, pero o que demandaban era un interlocutor dentro do Goberno. “O único que daquela esiximos foi que houbera alguén do outro lado, e nin iso foron quen de coordinar dende a Goberno da Xunta que entón tamén vostede presidía”. Do outro lado houbo, “onde o houbo, persoal docente serio e responsábel”; e onde non cadrou que houbera ese persoal, onde non había medios tecnolóxicos para que chegara, “ou onde había barreiras de comunicación persoal ou de formación específica

imprescindíbeis, simplemente houbo un enorme baleiro que ninguén encheu”, explican na súa carta. Non entenden que os nesno galegos regresen aos colexios con normalidade, porque as medidas propostas, á súa entender, non chegan. “Un curso escolar case ordinario, ordinario en aulas, en profesorado, en distancia (un metro entre o centro das cadeiras é unha distancia tan mínima que resulta difícil atopar aulas onde non se cumprira xa de antes)”, polo que piden ao presidente galego que pense como eles, que rectifique o mal feito, como xa se está a facer noutos lugares, e poña medidas reais de seguridade no regreso. “Agora pense, canda nós, coma nós, quizais así poida entendelo”, rematan. s. barba