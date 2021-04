Anpas Galegas reitera que el calendario escolar debe tener una motivación estrictamente pedagógica

EFE. La Confederación Anpas Galegas considera, en relación con el nuevo calendario escolar que la Consellería de Educación pretende implantar a partir del curso 2021-2022, que cualquier cambio en este sentido debe "tener una motivación estrictamente pedagógica".

"La organización de la escuela, de sus tiempos y de sus aportaciones, es la principal causa de acierto o fracaso escolar. El calendario tiene que tener una motivación estrictamente pedagógica, y el resto de las personas que participamos en la educación pública tenemos que estar subordinadas a esa motivación. Hay que hacer lo que el alumnado precise, aunque eso represente cambios profundos en otros colectivos", señala en un comunicado la Confederación, que agrupa a asociaciones de progenitores de alumnos en Galicia.

El calendario escolar tiene una "transcendental importancia colectiva" y "no es una herramienta educativa interna", señala el citado colectivo, que incide en que la organización de los centros educativos es "la principal causa de acierto o fracaso escolar" y alerta del "cuidado" que se ha de tener con el alumnado con dificultades.

"No es posible conseguir un cambio si no ponemos encima de la mesa todas las opciones y todas las necesidades", añade, y apunta que "no cabe pensar en suprimir la convocatoria de septiembre, ciertamente problemática y de poco éxito, y pretender introducirla a la fuerza en un curso ordinario que finaliza el 20 de junio".

La Confederacion Anpas Galegas subraya que "perder septiembre a cambio de nada es un recorte inaceptable en los derechos de nuestras hijas e hijos, es una concesión a la comodidad administrativa que no trae ningún beneficio a quien los merece todos: el estudiantado; la única razón de ser de la educación pública".

Por ello, propone "un cambio profundo en el calendario escolar, fruto de un debate múltiple con las familias, el alumnado y la sociedad", por lo que sus representantes solicitan iniciar "ya ese debate" y sugieren "una nueva convocatoria de reunión, con argumentos serios y propuestas concretas" para abordarlo.