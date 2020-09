ANPE y CIG exigen facilidades para los docentes vulnerables a la covid-19 o mujeres embarazadas

protocolo. Los sindicatos educativos ANPE Galicia y CIG Ensino exigieron en sendos comunicados este viernes mayores facilidades para que los profesores de grupos de riesgo o vulnerables a la covid-19, así como mujeres embarazadas, puedan tener un certificado para no acudir a los centros educativos de manera presencial. CIG denuncia que el nuevo protocolo de la Consellería de Educación haya eliminado una serie de reservas sobre el profesorado vulnerable a infecciones de coronavirus, incluido embarazadas, lo que les obligaría a acudir a las escuelas pese a la pandemia de covid-19. En un comunicado, el sindicato señala que la Xunta se propuso “obligar a todo el personal a acudir a los centros” al eliminar del protocolo previsto las “peticiones de vulnerabilidad” sobre riesgos por la pandemia de covid-19 para poder ejercer el teletrabajo. El sindicato reitera su rechazo a las actuales medidas propuestas por la Xunta y precisa que los cambios introducidos le parecen “insuficientes y desiguales”. El documento publicado por la Xunta el 31 de agosto “reduce a un párrafo lo que antes eran cinco páginas, con toda la información de la tramitación de las peticiones en los supuestos de vulnerabilidad”, dice.

Por su parte, ANPE Galicia en una nota exige el cumplimiento de todas las medidas sanitarias previstas, de distanciamiento social y el incremento de personal docente para un retorno a las aulas seguro. Entre las distintas medidas que proponen para ello está que los profesores considerados vulnerables al virus solo tengan que presentar un informe médico para ser sustituidos inmediatamente, y mientras que no tengan un dictamen sobre su situación que no se incorporen a los centros educativos para no poner en riesgo su salud. Además, demandan aulas burbuja con menos alumnos, medios informáticos y conectividad suficientes o formación para los docentes. ecg