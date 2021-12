Apagar las cubas de forma temporal en Alcoa, el gran tabú

Pasaban segundos de las cinco de la madrugada del martes cuando se depositaban los primeros y madrugadores votos del referéndum en el que la plantilla de la factoría del grupo Alcoa en San Cibrao, en A Mariña lucense, decidía si aceptar o no la propuesta de la empresa de cese temporal de la producción de la planta de aluminio. Faltando apenas segundos para las 23.00 horas, todavía se depositaban, en sobre cerrado y en urna, los últimos sufragios.

Al cierre de esta edición ahí seguía la incógnita sobre si la plantilla aceptaría o no las condiciones ofrecidas por la multinacional estadounidense, cuyo principal requisito pasaba por acatar la que, en los últimos dos años, para el comité de empresa y los trabajadores fue el no pasarán: apagar las cubas de electrólisis, de donde nace el único aluminio primario –no reciclado– que se fabrica en la actualidad en toda España.

Depositaron su voto los miembros de todo el personal de las factorías de aluminio y alúmina, así como de las ETT con contrato vigente. No así los de las empresas auxiliares y subcontratas, como habían reclamado también en las mesas de diálogo. A pie de urna había cierta división de opiniones, aunque el tan coreado lema de que “as cubas non se paran” siempre cuajó entre los operarios. El parón hasta 2024, a pesar del compromiso de que no habrá ningún ajuste de personal al menos hasta 2025, y de que se reactivará la producción tras la firma de contratos para nutrirse de luz renovable lo más barata posible, como se hizo en primicia con la gallega Greenalia, no convencieron al comité, como tampoco los 91 millones de euros prometidos en inversiones. Claro que la mitad serían ya sólo para el reactivado de las cubas.

Jose Antonio Zan, presidente del comité, ejercía su derecho a voto en el referéndum de la fábrica lucense llamando a la participación, al igual que su antecesor en este cargo, Xosé Paleo, representante del sindicato CIG. Una cita vital porque determinará si se aprueba o no la propuesta presentada por parte de la dirección de la empresa y que supondría el cese de actividad de las cubas por un período de dos años

Pero también en las administraciones dudan, al menos en la autonómica. El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, advertía de que parar la producción de aluminio en Cervo, Lugo, durante dos años es “una salida en falso al conflicto”, aunque precisaba que el Gobierno gallego apoyará lo que decida la plantilla, “independientemente del resultado”.

A preguntas de los periodistas coincidiendo con una reunión sobre el sector naval en Santiago, Conde garantizó “el apoyo de la Xunta” a la plantilla “independientemente del resultado” de la votación, pues Gobierno y trabajadores tienen “un objetivo compartido”, que es “el mantenimiento de los empleos y de la producción”.

“Vamos a tener una respuesta de apoyo a ese resultado”, se comprometía, antes de achacar la actual situación a la “confrontación entre Alcoa y el Gobierno”, pues es lo que, en su opinión, “está llevando a que la solución pase por dejar de producir aluminio primario en España, y eso no es una buena noticia”.

“Si se deja de producir aluminio primario en Galicia tendríamos una solución en falso y por tanto no daríamos esa respuesta a los trabajadores”, incidió el conselleiro y vicepresidente económico.

En este sentido, apelaba a que haya “una respuesta por parte de Alcoa y del Gobierno”, pues “si hay una solución en el horizonte de 2024, se podría adelantar” si ambos “dejan esa confrontación y pasan a establecer una negociación buscando un acuerdo”.

“Es posible garantizar un precio competitivo en estos momentos (...) es posible adelantar sobre las fechas que se están trasladando. La solución de parar la producción no es una solución, es una salida en falso. Y tenemos antecedentes en el caso de Alu Ibérica y esperamos que no se vuelva a producir una situación similar”, ha concluido Francisco Conde.