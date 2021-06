Aposta da Xunta para reforzar a cooperación con Rusia en ámbitos como a promoción turística

internacional. A Xunta aposta por reforzar os lazos con Rusia a nivel turístico e un dos ámbitos dentro disto é mirar cara o Xacobeo. O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado do director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, asistiu esta tarde á inauguración da oficina do cónsul honorario de Rusia en Galicia, Pedro Mouriño, ubicada en Vigo, onde recordou que un dos principais reclamos para os turistas rusos é o Camiño de Santiago, que a súa afluencia multiplicouse por 10 nos últimos anos e que pretenden traballar para recuperar os fantásticos datos neste senso que trastocou a chegada da pandemia da COVID.

Alfonso Rueda destacou que o novo consulado honorario, o único de Rusia no noroeste peninsular, suporá unha nova oportunidade para fortalecer a cooperación entre Galicia e o país ruso en ámbitos como as relacións comerciais, a cultura ou a promoción turística. Nesta liña, incidiu no aumento do interese dos cidadáns rusos por visitar Galicia atraídos pola cultura e a gastronomía, ocupando o posto 15 en canto ao peso dos mercados turísticos estranxeiros na comunidade.

Por iso, indicou que un dos principais reclamos para os turistas rusos é o Camiño de Santiago, un fenómeno recoñecido a nivel internacional que permite situar a Galicia no mapa. No caso de Rusia a afluencia multiplicouse por 10 nos últimos anos, ao pasar dos 238 peregrinos contabilizados no Ano Santo 2010 aos máis de 2.600 de 2019. Por iso, o vicepresidente primeiro confía en volver a recuperar esa tendencia que se freou o ano pasado debido á covid-19 neste Xacobeo 21-22.

Neste e outros ámbitos aposta pola cooperación co novo consulado honorario, ao igual que co medio cento de oficinas do corpo consular acreditado en Galicia, 15 delas en Vigo á que se une agora esta oficina do consulado honorario de Rusia en Galicia. ecg