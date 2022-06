Aposta galega por xerar emprego cualificado no marco da investigación

Santiago. O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, defendeu onte a importancia de impulsar internacionalmente a Marca Galicia da I+D+i pois contribuirá a captar máis fondos e investimentos e xerar novas oportunidades profesionais.

Así o indicou logo de participar en Madrid na reunión do padroado da Fundación COTEC, presidida polo rei Filipe VI, que sitúa Galicia como a segunda comunidade con maior proporción de pemes colaborando con axentes do ecosistema galego de I+D+i en proxectos innovadores. Segundo dixo Conde, isto constata que a Xunta está a facer un esforzo incentivador e de estímulo para impulsar a innovación no tecido produtivo.

Así, referiuse a tres instrumentos clave para o despregamento da I+D+i en Galicia e polos que a RIS3 fai unha aposta sen precedentes: a colaboración público-privada, a compra pública innovadora e a especialización en sectores con grandes expectativas de crecemento como o aeroespacial ou o biotecnolóxico para xerar pegada industrial.

Son os tres elementos fundamentais, dixo, para acadar un dos principais obxectivos a afrontar que é romper o teito de cristal para as pemes en sectores tradicionais afastados aínda da I+D+i. Redacción