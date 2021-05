Aposta pola dixitalización de Ence co proxecto de portal informativo Cristal

madeira. Ence vén de lanzar o proxecto Cristal, baseado nas últimas tecnoloxías, e co obxectivo principal de dar transparencia de negocio aos principais axentes externos que participan ou interveñen na subministración de madeira e biomasa ás súas biofábricas; é dicir, o sector forestal no seu conxunto. Cristal trátase de establecer unha relación baseada na información detallada ao momento con propietarios forestais, contratas de aproveitamento, transportistas, subministradores e empresas certificadoras. Así, cada un destes actores dispón dun perfil de usuario nunha plataforma dixital, desde a que pode acceder de maneira sinxela a toda a información relativa ao seu ámbito de actuación. Desta forma, os propietarios teñen acceso á documentación relativa á súa venda de madeira, contratos, pedidos, permisos de curta necesarios por parcela, estado dos mesmos, entregas de madeira e biomasa nas biofábricas, facturas e pagos, así como notificacións de inicio e fin do aproveitamento. En canto aos contratistas e subministradores, poden consultar toda a documentación de contratos, pedidos e acordos, información de entradas de madeira e biomasa, facturación e pagos, entre outros, informa a firma nunha nota de prensa. ecg