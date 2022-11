Aposta pola sostibilidade e a adapatación á contorna no centro de Ciencias da Saúde

A modularidade, a aposta pola movilidade sostible e a adaptación á contorna son algunhas das características que definen ao que será o novo centro de Ciencias da Saúde da Universidade de Santiago de Compostela, o edificio que, entre outras cuestións, albergará os esperados aularios de Farmacia e Enfermaría.

O proxecto presentouse onte na capital galega, logo de que o pasado 21 se anuncianse a resolución do concurso, nun acto no que participaron o reitor da USC, Antonio López, o xerente da institución, Javier Ferreira, e os arquitectos Jorge Salgado Cortizas, Celso López Martín, Alfredo Freixedo Alemparte e Pedro Diéguez.

Sobre o novo edificio, que se construirá nunha parcela que linda coa Avenida Mestre Mateo, un dos autores do proxecto, o arquitecto Celso López Martín, explicou que “cada volume é un bloque funcional que se entende como parte do conxunto, e ao tempo, organízase de maneira autónoma, independente, como unha peza en si mesma”.

“Dispúxose, nunha orde moi sinxela, un único volume que conecta as dúas parcelas e dá unidade a todo o conxunto, trátase do aulario”, engaden, “Conectados a este volume principal a través de corredores soterrados, sitúanse tres caixas que, entre as árbores, como parte dun bosque, acollerán os laboratorios de Farmacia e investigación biomédica, así como as aulas prácticas de Enfermería”.

A UTE gañadora, composta por OIKOS Estudio SLP, Jorge Salgado Cortizas e Celso López Martín, propón unha imaxe “clara e lexible” dende Avenida Mestre Mateo “sen crear tensións ou espazos residuais”, segundo establece o ditame da resolución do concurso. Tamén é un valor positivo da proposta a redución do impacto do tránsito rodado e a énfase nas circulacións peonís máis frecuentes.

Outros aspectos que salientan dende a USC son a decisión de independizar os volumes destinados aos laboratorios, que achega vantaxes funcionais, ou a coherencia económica na selección de materiais.

Comezo de obras en 2024. A contrucción será por fases, unha cuestión moi ben valorada pola USC, e a primeira delas será a do Aulario de Farmacia. A superficie estimada para estas instalacións é de 11.918m2, e prevese que comecen as obras en xuño de 2024.

Outras fases contempladas no proxecto son o Aulario de Enfermaría (con 4.604m2), espazos de investigación (2.890m2), e máis de 7.000m2 ampliables e destinados ao aparcamento, o que permitirá liberar superficie ocupada por vehículos potenciando os novos modelos de desenvolvemento peonil do campus.

Necesidade docente. O proxecto da Cidade da Saúde nace dunha clara necesidade da Universidade compostelana de albergar e dotar de recursos aos centos de alumnos que cada ano veñen á capital galega a estudar algunha titulación relacionada coas ciencias da saúde, sobre todo os de Farmacia e Enfermaría.

A isto hai que sumar o feito de que este tipo de estudos son tradicionalmente interdisciplinares, requerindo unha gran presencia da práctica para poder impartilos con eficacia, polo que é preciso dispor dunha infraestructura maior e máis especializada.

Asemade, alén de mellorar a calidade da docencia, a Universidade de Santiago de Compostela busca con este proxecto aumentar a súa capacidade investigadora. Na Actualidade, esta institución xa é un punto de referencia grazas aos avances acadados no Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS) principalmente, pero tamén no Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) máis no Centro de Biomedicina Experimental (CEBEGA), entre outros.

Neste senso, coa materialización do proxecto pretendese dar un impulso extra a USC e promover aínda máis a investigación, a transferencia de coñecemento e a colaboración público-privada. cabe salientar a vantaxe que supón o emprazamento do edificio, próximo ao eficio Emprendia e da Escola Técnica Superior de Enxeñaría, enfronte do o CiMUS e CEBEGA, e a escasa distancia á que se encontra o CHUS, é un factor importante á hora de acoller usos tanto docentes coma investigadores relacionados con estas instalacións.

Grave situación das infraestruturas. Un dos aspectos de máis urxencia do proxecto é a creación do Aulario de Farmacia, facultade que leva sete anos deambulando entre os diferentes edificios do capus debido a graves problemas de conservación a un pavillón afectado por contaminación por hidrocarburos. Unha parte moi importante dos futuros farmacéuticos de Galicia está, porén, desprazada en centros próximos.

Debido a isto e á mala conservación das instalacións adicadas á investigación, que ademáis xa non se axustan ás necesidades actuais, unha das actuacións enmarcadas no proxecto será a demolición do edificio.

Asemade, prevese realizar unha intervención integral de rehabilitación na Facultade de Medicina, e unha renovación completa do envolvente da Facultade de Enfermaría- que comparte edificio con Ciencias da Educación e que tamén terá un Aulario no novo centro das Ciencias da Saúde- e o acondicionamento dos seus espazos interiores.