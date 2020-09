Apoyo de la D.O. Ribeira Sacra a la candidatura

VÍDEO. En el 2018 la D.O. Ribeira Sacra colaboró con el proyecto audiovisual de Queiman y Pousa, un vídeo musical para promocionar la Ribeira Sacra como candidata a Patrimonio Mundial. Aquel proyecto mostró a una Galicia emigrante de los años 60 cuando no se percibía la riqueza cultural y rural del interior gallego. Ahora y coincidiendo con la vendimia, Queiman y Pousa, con el patrocinio de la D.O. quieren mostrar la segunda parte, una Galicia moderna y sostenible, reconociendo el trabajo de los bodegueros y viticultores de la Ribeira Sacra que trabajan en la viticultura heroica. Además del videoclip promocional, se hará un vídeo documental sobre el renacimiento de la Ribeira Sacra con la creación del Consello Regulador y entrevistas a los protagonistas. El rodaje de esta segunda entrega tiene como fechas estimadas finales de este mes de septiembre y se espera hacer el estreno del trabajo en el monasterio de Montederramo, en Ourense, entre finales de octubre y

comienzos de noviembre.

Los vídeos de esta segunda entrega buscan el mismo objetivo de difundir Ribeira

Sacra como candidata a Patrimonio de la Humanidad y exaltar la riqueza del interior rural gallego, según indicaron desde el órgano rector de la denominación. A.a.