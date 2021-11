Apretón de manos para dar una imagen de unidad cinco días después de las primarias

Las derrotas –a veces también las victorias– son a menudo difíciles de digerir. En el caso del PSdeG, la digestión de los resultados de las primarias duró, por lo menos, cinco días, los que pasaron desde el sábado por la noche, cuando se conocieron los resultados, hasta este jueves. Todo ese tiempo pasó hasta que el vencedor y el vencido escenificaron la concordia y la disposición a curar las heridas abiertas que ambos pregonaron durante la campaña.

La imagen del apretón de manos, que los fotógrafos de prensa buscaron el sábado en la sede socialista de la rúa compostelana de O Pino, se hizo ayer en el Pazo de O Hórreo, donde el encuentro era casi inevitable. Se produjo, además, en pleno debate interno sobre la conveniencia, o no, de que Gonzalo Caballero siga ejerciendo como portavoz parlamentario, al que se arroga el papel más mediático como rostro visible de la oposición a Feijóo.

Por ahora, Formoso rehuye de ese debate y opta por el tono conciliador. Ayer en el Parlamento aseguró que le parece “correcto” que Caballero siga en el puesto al menos hasta el congreso que los socialistas gallegos celebrarán en diciembre, en el que el propio Formoso será refrendado como secretario xeral y del que saldrá la nueva dirección del partido.

Al líder in péctore esa cuestión “es lo que menos” le “preocupa”, pues no tiene “ni la más mínima importancia”. Tampoco es partidario, aclaró, de “cambios acelerados”. Y, además, “la política no solo se hace intramuros del Parlamento sino extramuros”.

Caballero, por su parte, insistió en que su intención es continuar en el grupo parlamentario, aunque habrá tiempo para ver en qué cargo.

“Yo fui elegido por los gallegos para estar en el Parlamento”, reiteró al ser cuestionado por la prensa si sopesa dejar su escaño en la Cámara. “Ese va a ser mi compromiso a lo largo de la legislatura” que concluye en 2024, insistió. Y, también en tono conciliador, proclamó su apoyo al nuevo líder.

Tras el apretón de manos, la foto, y las obligaciones parlamentarias, Formoso visitó las instalaciones del grupo parlamentario, donde mantuvo un encuentro de media hora con Caballero. El tono, “cordial”.