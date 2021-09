Aprobada la declaración de la Ribeira Sacra, Serras do Oribio y Courel como Reserva de la Biosfera

El Consejo Internacional de Coordinación del Programa Man and the Biosphere (MaB) de la Unesco ha aprobado la declaración de la candidatura de la Ribeira Sacra, Serras do Oribio y Courel como nueva Reserva de la Biosfera. En una sesión celebrada este miércoles en la ciudad nigeriana de Abuja, ha tomado la palabra de forma telemática el secretario del Comité Español del Programa Hombre y Biosfera de la Unesco, Francisco José Cantos Mengs, quien ha agradecido a todos los miembros del consejo por haber aprobado esta nueva reserva.

Según ha señalado, con esta nueva declaración, España refuerza su compromiso con el programa MaB y con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Además, ha precisado que España cuenta ya con 53 reservas de la biosfera, que ocupan el 12% del territorio y en las que viven casi dos millones de personas.

Tras la intervención del secretario del Comité Español del Programa Hombre y Biosfera de la Unesco, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, que también ha comparecido de forma telemática, ha agradecido la labor de todas las instituciones y personas implicadas en la aprobación de esta declaración.

La integrante del Gobierno gallego ha señalado la importancia de esta decisión tanto para los 23 municipios incluidos en la misma --18 de la provincia de Lugo y cinco de la de Oruense, con una población total de 75.000 habitantes--, como para el conjunto de Galicia.

Así, ha recordado que con la incorporación de la séptima reserva de la biosfera, la superficie que cuenta en Galicia con este reconocimiento se incrementa hasta llegar a casi el 35% de todo el territorio, pero también supondrá que el 42% de la Comunidad quede amparado bajo alguna figura de protección, afianzando el reconocimiento y la riqueza del patrimonio natural gallego en todo el mundo.

De hecho, la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra y Serras do Oribio e Courel es la segunda más grande de la Comunidad, ya que abarca una superficie total de 306.534,77 hectáreas que se extiende por los cañones del Sil y por el Río Miño y destaca por su gran belleza natural y por la riqueza cultural y etnográfica que atesora.

De este modo, tras la proclamación este miércoles por parte de la Unesco, este territorio se integra oficialmente en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y se suma a los otros seis que contaban ya en Galicia con este reconocimiento: Terras do Miño; Área de Allariz; Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá; Río Eo, Oscos y Terras de Burón; Transfronteiriza Gerês-Xurés; y Mariñas Coruñesas-Terras do Mandeo.

Precisamente, la conselleira ha señalado también que, con base en la experiencia adquirida y teniendo en cuenta todas las acciones llevadas a cabo en las otras reservas de la biosfera gallegas, la Xunta lideró un plan de acción que tenía como ejes fundamentales la conservación de la biodiversidad, la restauración y mejora de los ecosistemas, el fomento del uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación del cambio climático y la promoción de una sociedad sostenible y plenamente integrada con su entorno.

En la misma línea, ha señalado el carácter participativo del proyecto impulsado a finales del año 2017 para lograr la proclamación de la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra y Serras do Oribioe Courel, un "proyecto de país", ha dicho, que ahora toca poner en práctica y materializar.

Por último, ha resaltado la necesidad de seguir apostando por el mismo modelo participativo para poner en marcha, a futuro, un proyecto que armonice la conservación de este territorio con su imprescindible desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista económico como social.

CASI CUATRO AÑOS DE CANDIDATURA

En un comunicado remitido a los medios, la Consellería de Medio Ambiente ha recordado que la candidatura de este entorno culminó este miércoles un largo camino "impulsado y liderado desde el principio por la Xunta" y que se concretó a inicios del 2019 en una primera propuesta, elaborada con la colaboración del Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (Ibader) de laUniversidade de Santiago de Compostela y de la Fundación Juana de Vega.

Tras un largo proceso de participación pública y una vez superado el trámite ante el Comité Español del Programa MaB, que en noviembre de 2020 avaló la candidatura por unanimidad y decidió seguir adelante con su tramitación, la propuesta para declarar reserva de la biosfera a la Ribeira Sacra llegó a manos del órgano consultivo internacional de laUnesco hace unos meses, que emitió un informe favorable en el que, además, felicitaba a los por el trabajo realizado y la "excelente" calidad del proyecto.

Casi cuatro años después de que la propuesta gallega echase a andar, la Xunta explica que la declaración oficial de esta nueva reserva de la biosfera por parte del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial do Estado, al tratarse de un instrumento internacional de protección.