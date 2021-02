Apuesta para captar fondos Next Gen para Illas Atlánticas, ríos y biodiversidad

··· Todos los proyectos, explicó Ángeles Vázquez, contribuirían de forma importante a impulsar la conservación del rico patrimonio natural que atesora Galicia, a reforzar la apuesta da Xunta por la transición ecológica y avanzar en la senda marcada por el Pacto VerdeEuropeo. “Esta-mos ante 10 ambiciosos proxectos que cumpren as liñas xerais dos fondos comunitarios e cos que queremos responder ás necesidades presentes e futuras do noso medio natural”, resumió. Neste sentido, incidió en la importancia que tienen para Galicia los fondos que se mobilizarán a través del instrumento Next Generation.