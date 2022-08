Arde o parque da Serra do Xurés: o lume arrasou xa con máis de 400 hectáreas

O incendio que comezou a noite do mércores no concello ourensano de Lobeira, leva calcinadas xa máis de 410 hectáreas. Logo de extinguirse o lume de Moaña, trátase do último incendio activo da comunidade rexistrado por Medio Rural, que informa daqueles que abarcan máis de 20 hectáreas.

O foco, rexistrado ás 21:15 horas da noite do pasado mércores día 24, comezou na parroquia de San Xes de Vilariño, e afecta directamente ao entorno do parque natural Baixa Limia - Serra do Xurés, limítrofe con Portugal e que abarca máis de 20 mil hectáreas de territorio.

Ás 12:10 da madrugada de onte, a Consellería de Medio rural informaba a través de redes sociais do estado do lume, que levaba calcinadas unhas 15 hectáreas e que, segundo comunicaron, evolucionaba favorablemmente cara a súa estabilización. Con todo, a superficie queimada rexistrada alcanzara xa as 30 hectáreas ás sete da mañán, cando se levou a cabo a seguinte medición. Nestes intres estaban destinados na zona cinco axentes, 14 brigadas, seis motobombas máis unha pala.

Non foi ata as dúas menos cuarto do medio día de onte que Medio Rural volveu informar do estado do incendio, que “tras retirarse a néboa na zona e realizar unha nva medición”, a superficie afectada estimada aumentou ata as 93 hectáreas.

Con todo, ao longo da tarde o incendio forestal segui sumando terreo calcinado, e ás 16:14 horas, contabilizábanse xa unhas 265 hectáreas afectadas. Hora e media despois, ás 17:37 horas, unha nova publicación da Xunta situaba esta cifra nas 320 hectáreas.

En cuestión dun par de horas, ás 19:24, a actualización de Medio Rural en canto á superficie provisional aumenotou ata as 410 hectáeas de terreo calcinado.

Extinguido o incendio de Moaña. Pola súa banda, o incendio forestal rexistrado na parroquia pontevedresa de Meira, no concello de Moaña, deuse por extinguido ás 8:46 horas da mañá de onte. O lume, que comezou o pasado luns pola tarde, arrasou cun total de 23 hectáteas de monte arbolado, e aínda que foi preciso declarar como medida preventiva a Situación 2, finalmente non foi necesario realizar ningún desaloxo, segundo informou a rexidora. Para poder sofocar o lume, foi preciso desplegar na zona 16 axentes, 38 brigadas, 34 motobombas, 8 avións e cinco helicópteros.