Ardió una nave en una explotación agraria de Brollón

LUGO. Una nave de una explotación agraria ardió, la pasada noche, en A Pobra do Brollón. La llamada de un particular alertó de una edificación incendiada en la parroquia de A Veiga. En el mismo aviso, la persona confirmaba que no había nadie en el interior de la nave.

Al llegar al lugar la dotación de Bomberos de Monforte informó de que la nave estaba consumida por el fuego, en su totalidad, y que trataban de contener el incendio para evitar más daños.

Finalmente, los Bomberos informaron al 112 Galicia de que sofocaron el fuego y de que había ardido una nave que se usaba como taller pero que el resto de edificaciones próximas no se habían visto afectadas. r.m.a.