RECENTEMENTE visitei unha exposición en Praga, no espazo Kunsthalle, un fermoso edificio completamente rehabilitado, onde en tempos operaba unha central eléctrica. A exposición, titulada: “Kinetismus. 100 anos de electricidade na arte”, explora como a electricidade apareceu e transformou a arte desde o comezo do século pasado. Nela retrátase a evolución da arte electrónica: desde a cinematografía, a ilusión do movemento, ata a cinética, a arte do movemento real; contemplando a arte sonora, a arte radiofónica e televisiva, e, por suposto, a arte baseada en computador.

A arte por computador refírese a calquera expresión artística que utilice computadores para a súa creación e/ou exhibición. Este tipo de obras son hoxe frecuentes nos museos de arte contemporánea e abundan na exposición do Kunsthalle. Entre elas está “Retrato da mosca”, creada en 2015 por Laurent Mignonneau e Christa Sommerer. Esta obra mostra unha pantalla branca na que centos de moscas dixitais, cun gran realismo a certa distancia, camiñan agrupándose ao redor das zonas de maior contraste na imaxe captada en cada momento por unha cámara. Se nos poñemos diante -eu fíxeno para tomar a foto que acompaña este artigo- poderemos recoñecer a nosa silueta a medida que os insectos se van concentrando nos bordos do noso corpo. Non é que a escena sexa especialmente agradable á vista, pero si chama a atención e concentra a nosa mirada -dalgún modo nos hipnotiza-, mentres xogamos a movernos para ver como as moscas marcan unha e outra vez o noso contorno.

O software que dirixe sen descanso a estes pequenos bichos dixitais, utiliza un proceso, aínda que elemental, de visión por computador. Neste sentido, podemos dicir que está baseado en Intelixencia Artificial (IA). É arte creada usando IA, pero non unha peza de arte creada por unha intelixencia artificial, algo que, en todo caso, tamén é posible.

En outubro de 2018 a sala Christie´s en Nova York vendeu o cadro “Edmond de Belamy” por 432.500 dólares. Non é un prezo moi elevado para o que alí adoita poxarse, pero non está nada mal para unha obra creada por unha intelixencia artificial. De feito, foi a primeira obra realizada por unha IA que foi vendida nunha casa de poxas. Os seus “autores humanos” son o grupo francés que se fai chamar “ Obvious”; tres mozos de París sen formación artística, pero que se consideran a si mesmos artistas, e que buscan, como eles mesmos din, democratizar a arte coa axuda da IA. Para facer esa obra adestraron unha rede neuronal cunha selección de cadros clásicos, de modo que a rede aprendeu a xerar dixitalmente obras novas baseándose nos exemplos aprendidos. A partir de aí, como eles mesmos contaron: “seleccionamos as imaxes que máis nos gustaron, imprimímolas, enmarcámolas nun cadro dourado e puxemos prezo”. E non lles foi mal, certamente.

O número de obras de arte creadas por intelixencias artificiais non para de crecer. Hai galerías de arte na rede especializadas nestes produtos e existen xa un bo número de programas informáticos, algúns de libre disposición, deseñados para crear artificialmente fotografías ou cadros. As primeiras poden chegar a ser dun realismo excepcional e algúns destes posúen unha calidade artística incuestionable. Quizais esteamos ás portas dunha nova revolución no mundo da arte, pero agora non só polas contribucións xeniais dalgunhas persoas senón pola incipiente, pero xa notoria, creatividade das máquinas.

Segundo o dicionario da RAE, artista é a persoa que cultiva algunha das belas artes. Non descarten que nalgún momento haxa que cambiar a definición para dar entrada ás máquinas. Nese sentido, a Real Academia Galega foi máis previsora, xa que a primeira acepción de artista que aparece no seu dicionario fai referencia ao “creador dunha obra arte”, sen especificar que haxa de ser unha persoa.