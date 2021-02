As anpas de Lugo rexeitan o peche dun colexio en Begonte para montar un conservatorio de música

EDUCACIÓN. Para a Confederación de Anpas Galegas que se peche o colexio de Baamonde, no comcello lucense de Begonte, “é unha noticia triste, igual de triste que se ignore o benestar dos nenos, a opinión das familias e a supervivencia dun pobo por mor dun interese ou capricho político”. “Pero que se faga logo do unánime rexeitamento da comunidade educativa e da veciñanza –engaden– é unha burla da Consellería de Educación ás familias”. Nun comunicado, rexeitan esa decisión e afirman que a Xunta vai pechar un centro que ten un alumnado de 30 nenos e nenas, e vai condenar a unha zona rural á súa desaparición “por unha razón falsa do alcalde do lugar,e por un interese exclusivamente orzamentario da administración autonómica”. As anpas cuestionan ademais a inconsciencia deste tipo de decisións, “pensadas só dende un punto de vista absolutamente individualista e

caciquil, xa que son as que están desmantelando e esnaquizando o rural galego”. Explican que facer un conservatorio en Baamonde “é unha escusa calquera. Begonte ten conservatorios a pouco máis de 20 km de distancia, en Lugo (23 km) ou en Vilalba (25 km), mentres que na propia provincia de Lugo hai grandes zonas sen posibilidade de formación musical, ou, xa postas, de idiomas ou artísticas”. Engaden: “Sempre dixemos que procurar a igualdade de oportunidades para o alumnado da Galiza rural nunca estivo enriba da mesa dos políticos da Xunta, e con esta decisión ridícula e pomposa estannos a dar a razón”. Dende a Confederación de Anpas indican que é evidente que padecemos una crise demográfica importante, sen dúbida, “e é cada vez máis evidente que o

rural galego ten poucos votos, e iso faino pouco atractivo para algúns partidos para plantexarse unha política

seria na súa defensa”. Ante ese abandono “non imos ficar en silencio mentres se acaba co noso futuro”. P.L.