As axudas á economía social poden solicitarse ata o 30 de setembro

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, lemrbou onte que as axudas de ata 74.000 euros dos bonos Consolida e Es-Transforma de apoio á economía social de Galicia se poderán solicitar ata o vindeiro 30 de setembro.

Así o salientou nunha visita ás instalacións en Tomiño (Pontevedra) de Cerne Asesore, beneficiaria do bono Es-Transforma, na que a conselleira apreveitou para salientar a importancia da economía social na comunidade galega así coma as vantaxes do programas que ten activos a Xunta neste eido, que representa xa o 7% do PIB de Galicia.

Por unha banda, o Bono Consolida conta con máis de 1,5 millóns de euros e axudas máximas de ata 20.000. Están orientadas a apoiar a transformación dixital e a mellora da eficienia enerxética, favorencendo así “o incremento da competitividade entre cooperativas, sociedades laborais, empresas de inserción laboral ou centros especiais de emprego”, segundo explicou a xunta nun comunidado.

No tocante ao programa Es-Transforma, que conta con 1,7 millóns e apoios de ata 74.000 euros, “impulsa a recuperacións dos negocios en crise ou sen opción a remuda xeneracional”. Deste xeito apoiarase ás persoas traballadoras que decidan asumir a titularidade destes negocios mediante a creación dunha cooperativa ou duna sociedade laboral. Nesta edición, como novidade, foméntase tamén a unión de persoas autónomas e a transformación de todo tipo de sociedades en cooperativas ou sociedades laborais.

As axudas Es-Transforma puxéronse en marcha o ano pasado e, tal e cono explicou a conselleira, Cerne Asesores foi unha das primeiras empresas que confiou nelas. Cos 55.000 euros do bono que recibiron as sete mulleres que agora son socias, constituíronse como cooperativa mercando o equipamento e software informático e o material de oficina, podendo continuar, deste xeito, co traballo no que xa levaban preto de 20 anos.

Ademais, foi beneficiaria con 67.500 euros das axudas de Aprol Economía Social para fomentar o emprendemento, e tamén de 3.750 euros con cargo ao programa de incentivos á contratación por conta allea e de formación para favorecer a contratación de persoas desempregadas nas empresas galegas