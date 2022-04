As brañas e fragas do Alto Gaiteiro, declaradas espazo privado de interese local

As Fragas e Brañas do Alto Gaiteiro están a piques de convertirse no primeiro espazo privado de interés local (EPIN) da provincia da Coruña, o terceiro de toda Galicia. Trátase de case setenta e cinco hectáreas que rodean á Casa Grande de Xanceda e que atesouran importantes valores naturais a preservar, polo que a declaración como espazo protexido, que vai ser publicada no DOG do vindeiro 4 de maio, tamén levará asociada a aprobación dunhas normas de xestión e conservación.

Este espazo, propiedade da explotación ecolóxica, destaca, entre outras características, por acoller o nacemento, na braña do Galo, do rego de Xanceda, afluente de cabeceira do río Maruzo, da bacía do Tambre. Tamén destacan nestes terreos dúas carballeiras galaico-portuguesas, con exemplares da especie Quercus robur e Quercus pyrenaica, cun alto valor natural e etnográfico. Estas carballeiras foron, precisamente, as que visitou a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, esta mesma semana, onde constatou a “singularidade” deste espacio natural.

Coa súa declaración como espacio privado de interés local, a xestión como tal corresponderá ao promotor, a propia Casa Grande de Xanceda, que prevé executar nos próximos cinco anos diversas medidas para a conservación e recuperación de hábitats de interese comunitario e dos insectos polinizadores, para conservar a continuidade lineal e estrutural das sebes (vexetación das marxes das fincas), e para a mellora de lugares de refuxio e cria para a fauna. Tamén se eliminarán as especies exóticas invasoras e se promoverán actividades de educación ambiental e divulgación. O conxunto de actuacións prevé un orzamento de 34.000 euros.

A principios do ano pasado, o xerente de Casa Grande de Xanceda, Guillerme Martínez, decidiu proponer as fragas e brañas do Alto Gaiteiro como EPIN ante a Xunta. O recoñecemento que recibe agora, interpretan na Casa, reforza a filosofía coa que naceu, que é posible a coexistencia entre a actividade agrogandeira e a protección do medio natural que a rodea. A explotación de Mesía conserva 200 hectáreas de pastos, bosques e humedais libres de herbicidas, pesticidas e fertilizantes químicos desde hai décadas. De feito, o informe técnico que se presentou para pedir ser EPIN subliña, entre outros aspectos, que o abandono da actividade agraria na zona poñería en risco a súa diversidade, con degradación da paisaxe e perda de biodiversidade dun espazo no que conviven 145 especies de plantas, 92 de aves, 26 de mamíferos, 13 de anfibios, 9 de reptiles ou 60 de invertebrados.

Na actualidade en Galicia existen outros dos EPIN declarados: de Sobreiras do Faro en Oia –declarado no ano 2008– e os Lagos de Lousada en Xermade –en 2019–. Existen ademais doce espazos naturais de interese local (ENIl), que son aqueles declarados pola Xunta a raíz das súas singularidades.