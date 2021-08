As candidaturas para o Foro de Inversión Innovatia 8.3 da USC poden presentarse ata 22 de setembro

INICIATIVAS. A USC e o Instituto de las Mujeres organizan o Foro de Inversión Innovatia 8.3 orientado á captación de financiamento por parte de empresas innovadoras lideradas por mulleres e creadas co apoio das universidades ou organismos públicos de investigación (OPI).

No marco do proxecto Innovatia 8.3, o evento celebrarase o vindeiro mes de outubro en formato presencial na sede do Ministerio de Igualdade en Madrid.

O Foro xorde da necesidade de apoiar a busca activa de financiación por parte daquelas empresas innovadoras impulsadas por mulleres e reforzar o traballo que as súas promotoras realizan para a transferencia ao mercado do seu coñecemento.

A esta plataforma poderán acceder aquelas empresas con presenza maioritaria de mulleres no seu Consello de Dirección ou de Administración e que teñan sido creadas co apoio dalgunha das universidades españolas ou dos OPI. A presentación de candidaturas esténdese ata o próximo 22 de setembro a través do formulario de inscrición da web forodeinversion.innovatia83.es.

Innovatia 8.3 é un proxecto nado en 2011 da colaboración entre a USC e o Instituto de las Mujeres. A súa finalidade é introducir a perspectiva de xénero nos procesos de transferencia de coñecemento e na creación de empresas. O traballo realizado nestes 10 anos permitiu analizar, comprender e achegar ferramentas para corrixir os posibles nesgos de xénero no emprendemento universitario.

Dende a organización reiteran a importancia de que as empresas que estean buscando financiación externa presenten a súa candidatura.

As seleccionadas, ademais de ter a oportunidade de dar a coñecer a súa proposta a entidades inversoras de relevancia nacional e internacional, contarán co apoio de entidades colaboradoras do proxecto que facilitarán: formación para a búsqueda de financiación e asesoramento para realizar unha presentación exitosa. ecg