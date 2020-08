As DO Rías Baixas medra un 15% nunha nunha vendima con medidas anti-covid

SANTIAGO. EP. A vendima comeza en Galicia cunha previsión de recollida de preto de 65 millóns de quilos de uva entre as cinco denominacións de orixe (DO) existentes, unha cifra similar á de 2019, nun ano marcado polas medidas de prevención fronte ao coronavirus. A DO de Rías Baixas encabeza as previsións de crecemento, cunha alza do 15% até acadar os 37,5 millóns de quilos de uva. En conversación con Europa Press, o director técnico, Agustín Lago, explica que, mesmo, "podería ser un pouco máis", xa que "coas choivas é posible que poida haber máis quilos ao hidratarse máis as uvas".

No caso de Monterrei, o director técnico do Consello Regulador, Luís Miguel López, explica a Europa Press que traballan co obxectivo de que a campaña sexa parecida á do ano pasado, con 5,6 millóns de quilos.

En cambio, en Ribeira Sacra agárdase unha colleita menor, que roldará os 6 millóns de quilos --foron 7,2 millóns en 2019, a máis abundante da historia--. Mentres, en Valdeorras cífrase próxima aos 6 millóns, unha cantidade que queda preto dos 6,8 millóns do anterior exercicio.

Pola súa banda, na DO Ribeiro o presidente do consello regulador, Juan Casares, indica a Europa Press que non fai unha estimación numérica, xa que existen incógnitas como o episodio de mildiu vivido no confinamento, aínda que hai perspectivas "boas". Confía en superar, "por suposto", o chan histórico dos 9 millóns de quilos de 2018, aínda que non se atreve a afirmar "se se chegará" aos 12,2 millóns de 2019.

En 2019, as cinco DO galegas acadaron a terceira vendima máis alta da década, con 64 millóns de quilos, só por detrás de 2011 --marca absoluta-- e de 2018.

SUBA EN RÍAS BAIXAS

Na DO Rías Baixas, a principal de Galicia --conta con 177 adegas inscritas--, a vendima comezará "ao longo da primeira quincena" de setembro nunha campaña con maior produción debido a unha elevada taxa de brotación e a uns acios maiores que outros anos.

En Rías Baixas, hai un adianto duns 10 días respecto doutros anos, a pesar de que se produciu unha "certa freada polas choivas que caeron" nas últimas semanas.

De feito, "algunha parcela concreta" pode comezar "esta fin de semana", resalta Agustín Lago, que prognostica que varias adegas se porán a vendimiar a finais da primeira semana de setembro, "en canto haxa un pouco de estabilidade" meteorolóxica.

Nesta DO, na que o albariño é variedade maioritaria, prevese que a vendima dure entre catro e seis semanas. O estado fitosanitario da uva é "moi bo" e "as expectativas son moi altas".

INCÓGNITA DE RIBEIRO

Na DO Ribeiro --con 109 adegas--, "comezará a partir da fin de semana e a próxima semana o movemento de vendima", manifesta Juan Casares.

O presidente do Consello Regulador resalta que hai que ver "cal foi a incidencia real do confinamento", pois, aínda que no rural "non se parou", no Ribeiro "hai un certo número de persoas que viven fóra" e "non todo o mundo tivo a oportunidade de tratar as viñas igual". Ademais, "houbo un episodio de mildiu en xuño, e houbo zonas que tocou máis que outras".

Observa unha "boa" calidade fitosanitaria da uva, á espera de que alcance o grao de maduración adecuado segundo os técnicos de cada unha das adegas.

MONTERREI, CON CONDICIÓNS METEOROLÓXICAS "EXCELENTES"

A campaña comezará entre finais desta semana e comezos da que vén na DO Monterrei, que conta con 27 adegas.

O director técnico, Luís Miguel López, asevera que está por ver como repercute a pandemia, mentres espera que "se sigan mantendo" as condicións meteorolóxica "até agora excelentes". "As precipitacións duns días atrás favoreceron a maduración e a continuación do ciclo fenológico", reflexiona.

RIBEIRA SACRA E VALDEORRAS XA COMEZARON

A adega Ronsel do Sil foi a primeira en iniciar a vendima en Ribeira Sacra esta semana, mentres os técnicos realizan controis de maduración para fixar unha data de inicio xeneralizado en próximos días.

Aínda que en Ribeira Sacra prevese un estado "óptimo" das uvas, o feito de que algunhas enfermidades puntuais afectasen á viñas minguan a campaña de 2020.

No caso de Valdeorras, as adegas de Godeval e Valdesil foron as primeiras en iniciar a colleita deste ano.

Aquí, a campaña durará entre seis e oito semanas, na cal se esperan superar os seis millóns de quilos a recoller. O presidente do Consello Regulador, José Luís García Pando, valora unha campaña "óptima tanto en cantidade como en calidade da uva, porque o estado fitosanitario das vides é moi bo".

PREVENCIÓN FRONTE AO CORONAVIRUS

Entre as medidas de prevención fronte á pandemia, os consellos reguladores trasladaron ás adegas a petición da Xunta de que informen sobre os xornaleiros contratados co fin de facerlles probas antes de comezar as tarefas.

A modo de exemplo, esta semana a área sanitaria de Pontevedra informaba de que comezaba a realizar test rápidos a 350 temporeros na provincia de cara aos inicios dos traballos de recollida de uva.

No tocante aos consellos regulares realízase un protocolo específico para os seus veedores e auditores, como a vintena coa que conta Rías Baixas, que lles compete directamente a eles e encárganse de facer as revisións polas empresas, xa que as contratacións de xornaleiros fanas directamente as adegas.

Agustín Lago expresa que algúns dos consellos que se deron aos seus veedores de Rías Baixas é "limitar as reunións" e "minimizar" os contactos tanto con viticultores como co material de adegas.

No caso de Valdeorras, o consello regulador optou pola contratación de veedores a través dunha empresa de traballo temporal.

"Por parte do Consello Regulador de Ribeiro creo que imos poder garantir un nivel de seguridade moi alto", asegura nesta liña Juan Casares.

Máscara, controis de temperatura, hidroxeles, distancia de seguridade entre xornaleiros e desinfección de instalacións son algunhas das medidas que implantaron as adegas para esta campaña.

Marqués de Vizhoja, de Rías Baixas, foi unha das primeiras adegas galegas en activar un protocolo fronte ao COVID-19, que inclúe normas como un sistema de balizas para que cada vendimiador saiba por onde ir e evitar concentracións de persoas. Recomenda non compartir as ferramentas, evitar o contacto das mans coa cara e lavar a roupa despois de cada xornada.

Precisamente, os ministerios de Sanidade e Agricultura fixeron un chamamento a non "baixar a garda" e a seguir as medidas recollidas na 'Guía para a prevención e control da COVID-19 nas explotacións agrícolas', aprobada hai unhas semanas, especialmente as medidas relativas ao transporte e aloxamento dos traballadores temporeros. Tamén lembraron a necesidade de que os concellos manteñan espazos específicos para o illamento de positivos.