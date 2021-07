As exportacións de Galicia duplicáronse no último ano

Galicia é a Comunidade autónoma que máis medra no conxunto estatal no que as exportacións de maio se refiren con respecto ao mesmo mes do ano anterior confirmando así que segue a recuperar os resultados positivos. As cifras amosan que as súas vendas ao exterior duplicáronse con respecto á mesma data do ano anterior (+109,7%), permitindo acadar nesta ocasión os 2100 millóns de euros.

A tendencia, que xa comezou a reflectirse nos últimos meses do ano, se consolida agora nos primeiros deste exercicio nun dato que mellora en comparación co total de España. No conxunto do Estado, as exportacións en maio medraron á metade de ritmo que en Galicia: a media nacional de crecemento neste período do ano pasado sitúase nun 55,3%.

En Galicia, cun 109,7%, a cifra está 17 puntos por riba, por exemplo, do 92,4% de Castela e León.

Neste escenario, o acumulado do ano reflicte, tamén, un mellor comportamento das vendas ao exterior da Comunidade. As exportacións aumentaron, entre xaneiro e maio, un 41,4%, achegándose nos cinco primeiros meses de 2021 aos 9500 millóns. De manterse este ritmo no que resta de ano, se pechará de novo o exercicio por riba dos 20.000 millóns de euros. Así mesmo, a porcentaxe das vendas ao exterior da Comunidade nestes cinco meses tamén case duplica a reflectida polo conxunto estatal, cuxo crecemento se sitúa no 23,5%.

Galicia mantén en positivo a súa balanza comercial, cun saldo favorable próximo aos 1600 millóns de euros entre as exportacións e as importacións contabilizadas entre xaneiro e maio, mentres que en España a balanza continúa en números vermellos.

Apoio da Xunta. Na procura de acompañar este traballo das empresas, a Xunta de Galicia reforzau as liñas de apoio á internacionalización do tecido empresarial galego.

Así, durante estes meses estivo aberta a convocatoria do Galicia Exporta Dixital, que conta con 6 millóns de euros para impulsar as vendas internacionais de pemes, autónomos e comercios a través de ferramentas dixitais innovadoras; e o Foexga, plan desenvolto en colaboración coas cámaras de comercio para desenvolver accións de internacionalización en máis de 20 países.

Tamén durante este período se facilitaron axudas para a contratación de expertos en comercio exterior, que facilitarán a incorporación ao mercado laboral de 75 mozos e maiores de 45 anos en situación de desemprego grazas a unha dotación que ascende a dous millóns de euros.