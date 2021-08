As familias rexeitan que os centros escolares de Galicia volvan blindarse este curso

O próximo día 9 de setembro os centros educativos dos niveis máis básicos volverán a rebulir cos pasos e as risas dos alumnos, unha semana despois farano os de Secundaria e etapas superiores. O curso 2020/21 será o terceiro influenciado pola pandemia de coronavirus, que parece que se resiste a deixarnos e trae un baile semanal de medidas, niveis de alerta para intentar que a sociedade en xeral se resinta o menos posible.

Nestes momentos, cos portocolos antiCovid aínda por decidir na súa totalidade –hoxe mesmo reúnense Ministerio e comunidades para falar sobre o tema–, as familias galegas amósanse preocupadas polo desenvolvemento da vida nos colexios e institutos da comunidades.

Así, desde a Confederación Anpas Galegas, o seu presidente, Fernando Lacaci, explica que rexeitan que os centros escolares galegos volvan blindarse ao resto da sociedade, como ocurriu o ano pasado. Non falan de cuestións sanitarias xa que “desde sempre dixemos que iso non é da nosa competencia”, senón do peche dos centros tanto a entradas do exterior como a saídas. Isto é, reclaman a recuperación das “titorías presenciais.É unha normalidade imprescindible neste momento, explica Lacaci, porque o trato profesor-familia por teléfono non é o mellor e, ademais, as familias que menos se benefician deste contacto por teléfono, as que menos van entender, son as que máis necesidades teñen de apoio.

Pero non só queren que sexa presencial a titoría, unha custión “practicamente irrenunciable” para Anpas Galegas; tamén os órganos de goberno dos centros. “As reunións presenciais son necesarias, o debata online estivo ben, é válido”, pero hai cuestións a tratar en persoa.

Quere, do mesmo modo, que as actividades dentro dos centros con persoal externo, como charlas ou formación, se fagan de maneira xeralizada, como antes da pandemia. Do mesmo xeito que as saídas dos alumnos de novo á rúa. Que se recuperen as saídas ao campo, as excursións, as visitas a museos e teatros, todas elas actividades enriquecedoras para os estudantes que se eliminaron en gran medida na maioría dos centros.

Anpas Galegas explica que o panorama deste próximo curso non é o mesmo que o pasado. “Cunha porcentaxe de vacinación alta, incluso entre os chavales, ou coa experiencia do curso pasado, se establecen 1,2 metros de distancia en vez dos 1,5 e regresamos ás ratios de alumnos na aula como antes da pandemia a calzador, podemos abrir os centros”, rematan.