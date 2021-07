As granxas de leite perden 10 millóns de euros ó ano por non cubrir os custes

O Observatorio da Cadea Alimentaria do Ministerio de Agricultura aprobou o estudo da cadea de valor do leite, cuxos datos veñen confirmar as denuncias que o Sindicato Labrego Galego vén facendo dende hai décadas. “O dato que máis nos interesa é que fixa o custe de produción medio para un litro de leite de vaca no Estado español en 0,3565 €/litro. Con este dato é doado comprobar que as granxas galegas son as que máis perden do Estado, ao ser as que máis leite producen e as que o fan co prezo máis baixo”, indica o SLG.

Se en 2020 as granxas galegas produciron 2.895.849 toneladas de leite, que venderon a unha media de 0,323 euros por litro, o sindicato indica que “o lácteo galego deixou de ingresar 9.701.096 euros o ano pasado por non chegar o prezo a eses 35,65 céntimos no que se sitúan os custes de produción”.

Sostén o SLG que “eses 10 millóns de euros anuais que están a perder as granxas de leite galegas engrosan as contas de beneficios da industria láctea e das grandes cadeas de supermercados ao amparo dunha Lei da Cadea Alimentaria que segue permitindo a imposición de prezos artificialmente baixos nos contratos de compravenda grazas ás prácticas de abuso e extorsión que se lle están a consentir á industria”.

Á vista deste estudo dos custes de produción, dende o Sindicato Labrego Galego esixen “o cumprimento estrito da Lei da Cadea Alimentaria para que non se permita que ningunha empresa poida pagar o leite por baixo dos custes de produción”. Ademais, tamén reclaman que a Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) inicie unha inspección de oficio de todos os contratos en vigor entre industrias e granxas para comprobar se os prezos acordados cobren eses custes de produción e, en caso de non facelo, interveñan para declarar nulos eses contratos e obrigar á sinatura duns novos que respecten a lexislación vixente e garantan un prezo xusto para o leite que nunca debe ser inferior aos custes de producilo.